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Башкирия вошла в топ-10 по числу новых больных COVD-19 в сутки в волну «омикрона»

18 февраля 08:49
Фото: 1MI
Информацию о регионах-анти лидерах опубликовал официальный канал оперативного штаба Москвы, Башкирия занимает в рейтинге 10 место с показателем 4 504 случая в сутки.

Башкирия замыкает десятку регионов России с самым большим количеством выявленных новых случаев коронавируса в сутки с показателей в 4 504 случаев. Для региона это очередной рекорд, который бьется ежедневно.

Всего с начала пандемии в Башкирии заболели 181 612 человек. Выздровел от опасной инфекции за минувшие сутки 3 631 пациент, всего выздровевших насчитывается 148 711 человек. Умерли от коронавируса в Башкирии за прошедшие сутки 18 человек, всего пандемия в Башкирии унесла жизни 5 021 человека. Госпитализация за минувшие сутки понадобилась 338 больным коронавирусом.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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