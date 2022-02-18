Башкирия вошла в топ-10 по числу новых больных COVD-19 в сутки в волну «омикрона»

Всего с начала пандемии в Башкирии заболели 181 612 человек. Выздровел от опасной инфекции за минувшие сутки 3 631 пациент, всего выздровевших насчитывается 148 711 человек. Умерли от коронавируса в Башкирии за прошедшие сутки 18 человек, всего пандемия в Башкирии унесла жизни 5 021 человека. Госпитализация за минувшие сутки понадобилась 338 больным коронавирусом.