Алалыкин и Шмелев воскрешают большинство «СЮ». Уфимцы вновь одолели «Автомобилист»

Артем Пименов пока вполне убеждает тренеров в роли центра для Сергея Шмелева и Николая Кулемина: это временное решение, и номер 68 не портит каши. Он достаточно хорошо видит партнеров, так же, как и Александр Кадейкин, берет на себя игру, когда надо войти в зону. Но нечасто на острие на атаки.