Алалыкин и Шмелев воскрешают большинство «СЮ». Уфимцы вновь одолели «Автомобилист»

Единственное изменение в заявке Уфы — Александр Шарыченков в створе вместо Юхи Метсолы. В товарищеских матчах тренерский штаб решил чередовать вратарей. В плей-офф основная ставка будет сделана на финна, а Шарыченкову помогают быть наготове.
Артем Пименов пока вполне убеждает тренеров в роли центра для Сергея Шмелева и Николая Кулемина: это временное решение, и номер 68 не портит каши. Он достаточно хорошо видит партнеров, так же, как и Александр Кадейкин, берет на себя игру, когда надо войти в зону. Но нечасто на острие на атаки.
Данила Алалыкина решили во втором звене не пробовать, сосредоточившись на развитии его «черновых» навыков в четвертой тройке. Алалыкин по-прежнему забегает по флангам, толкается в углах, ищет моменты для наброса. Интересно, будет ли эта его «рабочая» сторона доминирующей лет через пять.
Один из самых любимых игроков среди болельщиков добился еще одной порции оваций. Форвард воспользовался нерасторопностью уральцев в своей зоне и реализовал поперечный пас Сергея Шмелева. Этот гол в большинстве — первый для «юлаевцев» в февральских товарищеских матчах.
Четвертое звено мы упомянем еще не раз. Отметим, что еще до этого гола, после пропущенной от Сергея Шумакова шайбы в первом периоде, на следующую смену вышло как раз звено Алалыкина и оно нанесло два броска в створ — то есть, ребята не позволили «Авто» забрать инициативу.
Хотя пропущенные голы не понравились. В первом случае не только Сергей Шумаков попал в «девятку» в большинстве — вратарю закрывал обзор Данил Романцев, которому защитник «юлаевцев» Евгений Бирюков скорее помог, чем помешал.
Второй гол вовсе получился для Шумакова слишком легким. Сложилось впечатление, что Шарыченкову еще набирать и набирать форму. Но времени нет. С минским «Динамо» должен сыграть Метсола, чтобы не быть без практики две недели. Еще один аргумент в пользу пятой контрольной игры.
По большей части розыгрыш «лишнего» без Кадейкина и финского звена все еще можно иллюстрировать мемом с двумя желтыми собачками сиба-ину. Тем не менее, качество подтянулось. Второй гол формально был 5 на 5, но Антипин добивал после большинства.
В овертайме тоже выручили спецбригады. Гол Шмелева стал действительно спасительным — к этому моменту «Автомобилист» владел инициативой и грозился совершить камбэк.
Данил Башкиров пропускает второй подряд матч — крайний нападающий помещен в список травмированных. До 2 марта, когда начнется серия с «Сибирью» (уже официально), достаточно времени на восстановление, если травма не существенная.
В противном случае, отсутствие номера 19 — потеря. 20-летний Башкиров полезен как в большинстве, так и в меньшинстве, он в числе самых быстрых игроков команды и грамотно читает площадку. У этого игрока хороший потенциал и важно увидеть его в плей-офф. Именно там раскрывается хоккеист.
«Автомобилист» экспериментирует с составом, не откладывая это на лето. В воротах появился 22-летний дебютант Георгий Романов (91,9% ОБ в ВХЛ). Седьмой защитник — 16-летний (!) Никита Ишимников. Четвертый центр — другой новичок из фарма, Василий Филяев.
Перестановки в линиях не усугубили позавчерашние проблемы уральцев. Напротив, за полтора дня команда Николая Заварухина стала куда более цельной, взяв и улучшив все из третьего периода матча 15 февраля. В такие моменты действительно чувствуется тренерская рука.
Матч складывался контрастно. Большую часть времени зеленый свет горел примерно в середине первого периода и около половины второй двадцатиминутки. И во многом благодаря игре 5 на 4 — хозяева нарушили правила четыре раза подряд.
На сей раз Екатеринбург действительно был стоящим соперником. По итогу прошлого матча какое-никакое статистическое равенство достигалось лишь благодаря третьему игровому отрезку. На сей раз встреча вообще получилась куда более обоюдоострой. И «СЮ» действительно отрабатывал оборону.
Примерно с 35-й минуты «бело-зеленым» приходилось непросто, хотя ничего не предвещало значимых сложностей во втором периоде:
Перелом начался с затяжной «позиционки» хозяев на 35-й минуте. Они в принципе не играли совсем плохо, но лишь в равенстве могли вернуть свой ритм. Вскоре после нее «Автомобилист» не использовал великолепный шанс 3 в 0.
Отметим не только сэйв Александра Шарыченкова — уфимскому защитнику хозяев Ефиму Гуркину помешал чисто бросить Алексей Пустозеров. Возможно, он заменял Данила Башкирова в первой тройке как раз из-за скоростных качеств.
Окончательно успешный отрезок сломали два удаления. 36-я минута: Виктор Тихонов невнимательно сыграл клюшкой на «пятаке», зарядив по лицу Гуркину (и тут он). 39-я минута: Игорь Карпов нарушает правила два подряд матча. 18-летний форвард сбил с ног чужого вратаря.
Не хочется судить «лимитчика» строго. Будь это официальный матч, пацана запросто могли отправить в запас. В товарищеской же встрече можно и нужно учиться на ошибках. Тем не менее, в Минске хочется увидеть «толпаровца» Павла Дергунова и кого-нибудь из защиты.
Меньшинство получилось совсем непростым — выделим блокшот «юлаевского» капитана Григория Панина. Шайба угодила защитнику в ногу, но номер 11 продолжил игру. Интересно, что в этой же смене его подбодрил центрфорвард соперника Патрис Кормье.
Без Сакари Маннинена и Александра Кадейкина у «бело-зеленых» нет никакой надежности на вбрасываниях. Снова безобразие в своей зоне. Во втором периоде так и вовсе получилось 1-6 в равных составах.
Кадейкин после коронавируса достаточно долго набирал форму, на Олимпиаде он пока не играл. На него сразу ляжет большая ответственность. Сейчас в третьем звене российской сборной не тренируется Сергей Андронов, но и это не заставило тренерский штаб дать шанс Кадейкину. Разочаровывающе.
Потом игра в целом выровнялась, хотя хозяева казались чуть более грозными. В целом это согласуется с расширенной статистикой — гости немного лучше входили в зону и более эффективно проводили там смены. В остальном равный матч команд, которые набирают форму и тренируются, каждая по своим причинам.
|СЮ
|Автомобилист
|Δ
|Corsi for (CF)
|54
|51
|3
|CF, %
|51,43%
|48,57%
|2,86%
|Голы 5 на 5
|1
|1
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|29
|25
|4
|PDO, %
|99,45%
|100,55%
|-1,10%
|Броски мимо створа
|21
|19
|2
|БВ вообще
|35
|32
|3
|Доля БВ в общем числе бросков
|62,50%
|62,75%
|-0,25%
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|2
|0
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|3
|1
|2
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|0
|0
|Пробросы 5 на 5
|0
|1
|-1
|ВВбр после пробросов
|1
|0
|1
|Вход 5 на 5
|22
|17
|5
|Брак при входе 5 на 5
|21
|24
|-3
|Эффективные попытки входа, %
|51,16%
|41,46%
|9,70%
|Вброс 5 на 5
|6
|9
|-3
|Брак при вбросе 5 на 5
|9
|10
|-1
|Эффективные попытки вброса, %
|40,00%
|47,37%
|-7,37%
|Использование входа 5 на 5, %
|74,14%
|68,33%
|5,80%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|34
|31
|3
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|72
|74
|-2
|Эффективные смены в атаке, %
|47,22%
|41,89%
|5,33%
|Вход 5 на 5 с БВ
|11
|10
|1
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|25,58%
|24,39%
|1,19%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|6
|1
|5
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|40,00%
|1,00%
|39,00%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|18
|14
|4
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|16,98%
|13,33%
|3,65%
Как уже было сказано, в итоге башкирскую команду выручило большинство в овертайме. Едва ли этим матчем все будут довольны — наверняка, хотелось победить с большим запасом. Зато эта встреча даст тренерам много пищи для размышлений. Например, о «физике».
В екатеринбургских играх «Салават» был не таким «летучим», как с «Нефтехимиком» 10 февраля. Возможно, сейчас тяжелая фаза тренировочного цикла. В августе и сентябре уфимцы были в числе самых быстрых команд КХЛ — естественно желание тренерского штаба повторить этот маневр к плей-офф.
Во флеш-интервью обеих игр в Екатеринбурге игроки «Салавата» говорили, что тренерская установка — «везде играть активно». Это расплывчато. Если понимать ее как «действовать первым номером, быстро отбирать, высоко прессинговать» — пожалуй, пока выполнение этой установки в процессе.
Полезно, что 1+1 набрал Сергей Шмелев. Не дело, когда за голы отвечает только молодежь и защитники: две шайбы Пустозерова, две Алалыкина, гол Карпова. От «оборонцев»: Хафизуллин и Антипин. И вот наконец Шмелев составил компанию Кулемину в списке «взрослых» нападающих.
Клуб не объявлял о товарищеских матчах после поездки в Минск. Да и та пока не подтверждена белорусским «Динамо». Время еще на одну контрольную игру остается — надо дать возможность набрать форму Шакиру Мухамадуллину и Александру Кадейкину. «Сибирь» недооценивать нельзя.
10 февраля. «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» 3:0
15 февраля. «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 1:2
17 февраля. «Автомобилист» — «Салават Юлаев». 2:3ОТ
23 февраля. «Динамо» Минск — «Салават Юлаев»
2 марта, 19:00. «Салават Юлаев» — «Сибирь»
4 марта, 19:00. «Салават Юлаев» — «Сибирь»
6 марта, 15:30. «Сибирь» — «Салават Юлаев»
8 марта, 15:30. «Сибирь» — «Салават Юлаев»
*10 марта. «Салават Юлаев» — «Сибирь»
*12 марта. «Сибирь» — «Салават Юлаев»
*14 марта. «Салават Юлаев» — «Сибирь»
* при необходимости