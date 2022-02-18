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43 дома в Кировском районе Уфы на несколько часов остались без электричества

18 февраля 03:30
Фото: 1MI
По причине, которую еще предстоит выяснить специалистам, горожане провели без света более двух часов, сообщили в УГЗ Уфы 17 февраля.

Вечером 17 февраля, около 8 часов вечера жители 43 домов в районе по улицам Авроры, Мубарякова, Муксинова, Рабкоров, Степана Кувыкина и Софьи Перовской остались без электричества в своих домах. Сообщение об этом поступило в единую дежурно диспетчерскую службу Уфы.

Электроснабжение, которое отключили по пока что не названной причине во всех 43 домах к 10 часам вечера специалисты восстановили. На месте происшествия работала аварийная бригада Юго-Восточного РЭС Башкирэнерго, которая и восстановила в домах снабжение электричеством по резервной линии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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