43 дома в Кировском районе Уфы на несколько часов остались без электричества

Вечером 17 февраля, около 8 часов вечера жители 43 домов в районе по улицам Авроры, Мубарякова, Муксинова, Рабкоров, Степана Кувыкина и Софьи Перовской остались без электричества в своих домах. Сообщение об этом поступило в единую дежурно диспетчерскую службу Уфы.
Электроснабжение, которое отключили по пока что не названной причине во всех 43 домах к 10 часам вечера специалисты восстановили. На месте происшествия работала аварийная бригада Юго-Восточного РЭС Башкирэнерго, которая и восстановила в домах снабжение электричеством по резервной линии.