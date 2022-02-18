43 дома в Кировском районе Уфы на несколько часов остались без электричества

Электроснабжение, которое отключили по пока что не названной причине во всех 43 домах к 10 часам вечера специалисты восстановили. На месте происшествия работала аварийная бригада Юго-Восточного РЭС Башкирэнерго, которая и восстановила в домах снабжение электричеством по резервной линии.