Житель Башкирии задушил свою сожительницу полотенцем

Ранее в Башкирии отец убил своего сына, спрятал его тело и заявил в правоохранительные органы о пропаже. После допроса свидетелей выяснилось, что последнее место, где видели молодого человека, был как раз дом его родного отца. Тело сына нашли под листом шифера, он был обмотан полиэтиленом.