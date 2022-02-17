Житель Башкирии задушил свою сожительницу полотенцем

Случай произошел в городе Стерлитамаке на улице гоголя. В ночь на 11 февраля мужчина распивал алкогольные напитки со своей сожительницей и между ними возникла ссора. Конфликт возник по причине того, что злоумышленник начал выпивать не дождавшись своей подруги.
Та зарядила ему пощечину, чем разозлила пьяного мужчину. Он схватил полотенце и задушил свою сожительницу, после чего ушел с места преступления.
Оперативникам удалось найти злоумышленника. Мужчина свою вину признал и сейчас находится под стражей.
Ранее в Башкирии отец убил своего сына, спрятал его тело и заявил в правоохранительные органы о пропаже. После допроса свидетелей выяснилось, что последнее место, где видели молодого человека, был как раз дом его родного отца. Тело сына нашли под листом шифера, он был обмотан полиэтиленом.