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Житель Башкирии задушил свою сожительницу полотенцем

17 февраля 07:07
Фото: 1MI
Убийство произошло во время конфликта в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина заключен под стражу, об этом сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

Случай произошел в городе Стерлитамаке на улице гоголя. В ночь на 11 февраля мужчина распивал алкогольные напитки со своей сожительницей и между ними возникла ссора. Конфликт возник по причине того, что злоумышленник начал выпивать не дождавшись своей подруги.

Та зарядила ему пощечину, чем разозлила пьяного мужчину. Он схватил полотенце и задушил свою сожительницу, после чего ушел с места преступления.

Оперативникам удалось найти злоумышленника. Мужчина свою вину признал и сейчас находится под стражей.

Ранее в Башкирии отец убил своего сына, спрятал его тело и заявил в правоохранительные органы о пропаже. После допроса свидетелей выяснилось, что последнее место, где видели молодого человека, был как раз дом его родного отца. Тело сына нашли под листом шифера, он был обмотан полиэтиленом.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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