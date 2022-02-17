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Выбросы в Норильске сократятся на 45% в 2023 году

17 февраля 11:37
Фото: nornickel.ru
В прошлом году выбросы диоксида серы по предприятиям компании «Норникель» снизились более чем на 300 тыс. тонн в сравнении с 2020 годом, по заявлению Станислава Селезнева, вице-президента по экологии и промышленной безопасности.

Такой результат он назвал «значимым, но промежуточным» и отметил: в Заполярном филиале снижение достигло 13,7%, а в Кольской ГМК — 78,4%. Такое значительное снижение на Кольском полуострове объясняется тем, что закрылись устаревшие производственные мощности, пишет kp.ru.

Также вице-президент по экологии и промышленной безопасности напомнил: в 2022 году завершается первый этап строительства по «Серной программе» на Надеждинском металлургическом заводе.

«В 2023 году мы ждем гораздо более серьезного эффекта — сокращения выбросов в Норильске на 45% по сравнению с базовым 2015 годом», — сказал Селезнев.

На Медном заводе в течение этого года планируется и далее разрабатывать необходимую документацию и проводить требуемые экспертизы, а также выбирать подрядные организации и проводить подготовительные работы на стройплощадках.

Отслеживать результаты снижения выбросов должен проект по организации онлайн-мониторинга чистоты воздуха в Норильске. Селезнев отметил: в данный момент проект находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации, которая ориентировочно будет действовать до 1 июня 2022 года. Таким образом, система мониторинга воздуха уже сейчас работает в тестовом режиме.

В 2021 году «Норникель» подписал соглашение о сотрудничестве с ППК «РЭО». В его рамках планируется до конца текущего года установить на семи источниках выбросов загрязняющих веществ систему автоматического контроля на Надеждинском металлургическом заводе. В общей сложности планируется оснастить 17 источников.

В 2021 году началась программа «Чистый Норильск» по очистке территории от неиспользуемых сооружений, металлолома и мусора. С того момента, как она стартовала, в городе расчистили промышленную территорию, площадь которой равна 140 футбольным полям. Предприятие закупило для большой уборки 121 единицу техники.

Станислав Селезнев также сообщил о прогрессе в очистке территории и рекультивации земель после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. В прошлом году завершили первый этап, по итогам которого удалось восстановить 47,5 га земель. В текущем году планируется провести второй, завершающий этап по восстановлению 27,4 га.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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