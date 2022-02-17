Выбросы в Норильске сократятся на 45% в 2023 году

Станислав Селезнев также сообщил о прогрессе в очистке территории и рекультивации земель после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. В прошлом году завершили первый этап, по итогам которого удалось восстановить 47,5 га земель. В текущем году планируется провести второй, завершающий этап по восстановлению 27,4 га.