В Уфе жители дома на Николая Дмитриева превратили улицу в помойку

- Как нам объяснили наши главные по дому, по санитарным нормам мусорные баки не должны стоять прямо рядом с подъездом. И это действительно так, ведь летом оттуда начинает исходить неприятный запах, к тому же постоянно летают мухи. Поэтому было принято решение поставить контейнеры недалеко от дома, выделив для этого специальное место. Также у нас в доме закрыли мусоропроводы, - говорит местная жительница.