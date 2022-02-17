В Уфе жители дома на Николая Дмитриева превратили улицу в помойку

В Уфе на улице Николая Дмитриева, 9 и 7/1 пропали контейнеры для сбора мусора. По словам жильцов, им ничего не остается делать, кроме как складировать отходы прямо возле своих подъездов. Судя по всему, контейнеров там нет уже приличное время, а сам мусор на земле никто вывозить не собирается.
Как утверждает жительница соседней улицы Хадии Давлетшиной, совсем недавно с жильцов собирали подписи о том, чтобы перенести мусорные контейнеры в отдельную зону. Можно предположить, что на Николая Дмитриева сделали такую же систему.
- Как нам объяснили наши главные по дому, по санитарным нормам мусорные баки не должны стоять прямо рядом с подъездом. И это действительно так, ведь летом оттуда начинает исходить неприятный запах, к тому же постоянно летают мухи. Поэтому было принято решение поставить контейнеры недалеко от дома, выделив для этого специальное место. Также у нас в доме закрыли мусоропроводы, - говорит местная жительница.
Оперативного комментария от МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" получить не удалось.