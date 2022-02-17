mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе жители дома на Николая Дмитриева превратили улицу в помойку

17 февраля 08:43
Все дело в том, что у подъездов многоквартирных домов убрали мусорные баки. По этой причине местные жители начали складировать мусор прямо на земле.

В Уфе на улице Николая Дмитриева, 9 и 7/1 пропали контейнеры для сбора мусора. По словам жильцов, им ничего не остается делать, кроме как складировать отходы прямо возле своих подъездов. Судя по всему, контейнеров там нет уже приличное время, а сам мусор на земле никто вывозить не собирается.

Как утверждает жительница соседней улицы Хадии Давлетшиной, совсем недавно с жильцов собирали подписи о том, чтобы перенести мусорные контейнеры в отдельную зону. Можно предположить, что на Николая Дмитриева сделали такую же систему.

- Как нам объяснили наши главные по дому, по санитарным нормам мусорные баки не должны стоять прямо рядом с подъездом. И это действительно так, ведь летом оттуда начинает исходить неприятный запах, к тому же постоянно летают мухи. Поэтому было принято решение поставить контейнеры недалеко от дома, выделив для этого специальное место. Также у нас в доме закрыли мусоропроводы, - говорит местная жительница.

Оперативного комментария от МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" получить не удалось.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48