В России начинают маркировать многоквартирные дома по «зеленой» классификации

Председатель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Рузилевич Гарипов подчеркивает, что ключевая цель «зеленого» строительства — в снижении потребления ресурсов на всех этапах работы. Кроме того, это нововведение позволит повысить качество самих зданий, уменьшив их вредное влияние на здоровье и окружающую среду. По его мнению, «зеленые» технологии в будущем станут наиболее эффективным средством для снижения себестоимости строительства, потому что таким образом траты на электроэнергию снижаются на 25%, а траты на обеспечение водой — на 30%. Сами же здания становятся дешевле в обслуживании за счет современных средств управления и оптимизации работы всех систем.