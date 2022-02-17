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В России начинают маркировать многоквартирные дома по «зеленой» классификации

17 февраля 12:51
Фото: 1MI
В этом году в России планируется утвердить экостандарт для многоквартирных домов

Институт развития в жилищной сфере «Дом.рф» провел маркировку многоквартирных домов в соответствии с проектом стандарта «зеленого» строительства. После утверждения документа классификация будет доработана до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

В организации отметили, что Дом.рф уже использует финансовые инструменты с экоклассификацией и работают над внедрением стандарта в свои цифровые платформы:

— В частности, на основе критериев документа проведена маркировка домов в Единой информационной системе жилищного строительства.

По словам заместителя гендиректора компании, председатель правления Банка Дом.рф Артема Федорко, «зеленый» стандарт для МКД, разработкой которого институт развития занимается совместно с Минстроем РФ, утвердят уже в текущем году. Предполагается, что разрабатываемая система критериев объектов строительства позволит не только комплексно учитывать всю инфраструктуру, необходимую для комфортного проживания, но и создавать экологически комфортную среду.

Председатель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Рузилевич Гарипов подчеркивает, что ключевая цель «зеленого» строительства — в снижении потребления ресурсов на всех этапах работы. Кроме того, это нововведение позволит повысить качество самих зданий, уменьшив их вредное влияние на здоровье и окружающую среду. По его мнению, «зеленые» технологии в будущем станут наиболее эффективным средством для снижения себестоимости строительства, потому что таким образом траты на электроэнергию снижаются на 25%, а траты на обеспечение водой — на 30%. Сами же здания становятся дешевле в обслуживании за счет современных средств управления и оптимизации работы всех систем.

При этом для стимулирования внедрения такого типа строительства правительство уже объявило о планах по введению налоговых льгот, а банки — кредитных льгот. Льготы будут выдавать застройщикам после подтверждения о соответствии проектов и строек стандарту.

В дальнейшем на основе ГОСТа планируется разработать и стандарт «зеленой» ипотеки для покупки соответствующего жилья и стандарт «зеленого» проектного финансирования для застройщиков.

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