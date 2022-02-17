В Минтрансе признали, что новый маршрут № 167 в Уфе не востребован и может измениться

Новый маршрут № 167 в Уфе, который изначально планировался от Уфимского ДОКа до аэропорта, а по факту осуществлял перевозки от АБЗ в Черниковке до остановки “Кафе Отдых” не оправдал возложенных на него надежд. К такому выводу пришли не только уфимцы, но и чиновники регионального Минтранса. В ведомстве сообщили, что “данное направление не самое востребованное”.
По сообщению ведомства высока потребность в дополнительных маршрутах у жителей таких поселков и населенных пунктов, как Чесноковка, ЖК Зубово Life 2, микрорайон Спутник, Цветы Башкирии. С этим высказыванием трудно спорить. Так в ведомстве решили провести опросы местных жителей, пассажиров маршрута и продолжать замерять поток пассажиров. По информации Минтранса окончательный вариант маршрута определят в скором времени. Окончательный вариант следования маршрута будет определен в ближайшее время.
Мы будем мониторить маршрут и полностью учитывать мнение жителей для комфортного обслуживания. Данный маршрут создавался по предварительному опросу населения.руководитель ГКУ РБ «Центр организации перевозок» Азамат Бареев.