В Минтрансе признали, что новый маршрут № 167 в Уфе не востребован и может измениться

Новый маршрут № 167 в Уфе, который изначально планировался от Уфимского ДОКа до аэропорта, а по факту осуществлял перевозки от АБЗ в Черниковке до остановки “Кафе Отдых” не оправдал возложенных на него надежд. К такому выводу пришли не только уфимцы, но и чиновники регионального Минтранса. В ведомстве сообщили, что “данное направление не самое востребованное”.