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В Минтрансе признали, что новый маршрут № 167 в Уфе не востребован и может измениться

17 февраля 12:50
Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсети
О том, что новый маршрут № 167, который начал курсировать по Уфе 14 февраля по результатам подсчета пассажиропотока оказался не самым востребованным, об этом сообщили в Минтрансе 17 февраля.

Новый маршрут № 167 в Уфе, который изначально планировался от Уфимского ДОКа до аэропорта, а по факту осуществлял перевозки от АБЗ в Черниковке до остановки “Кафе Отдых” не оправдал возложенных на него надежд. К такому выводу пришли не только уфимцы, но и чиновники регионального Минтранса. В ведомстве сообщили, что “данное направление не самое востребованное”.

По сообщению ведомства высока потребность в дополнительных маршрутах у жителей таких поселков и населенных пунктов, как Чесноковка, ЖК Зубово Life 2, микрорайон Спутник, Цветы Башкирии. С этим высказыванием трудно спорить. Так в ведомстве решили провести опросы местных жителей, пассажиров маршрута и продолжать замерять поток пассажиров. По информации Минтранса окончательный вариант маршрута определят в скором времени. Окончательный вариант следования маршрута будет определен в ближайшее время.

Мы будем мониторить маршрут и полностью учитывать мнение жителей для комфортного обслуживания. Данный маршрут создавался по предварительному опросу населения.руководитель ГКУ РБ «Центр организации перевозок» Азамат Бареев.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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