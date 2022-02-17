В Минтрансе Башкирии объяснили свой отказ участвовать в круглом столе с журналистами

Напомним, что вчера, 16 февраля, состоялся круглый стол, посвященный транспортной реформе, в котором приняли участие журналисты и общественники. В момент, когда по видеосвязи подключился министр транспорта Башкирии Александр Булушев, он пожаловался на связь и отказался обсуждать транспортные проблемы. Однако, как заявил чиновник, не устроило его не только качество связи. Он также возмутился организации мероприятия и попытался обвинить журналистов независимых СМИ, будто бы и они находятся у него в подчинении. В связи с этим он отказался и слушать других спикеров и отвечать на вопросы. Закончилось все тем, что чиновник усомнился в том, что мероприятие можно назвать круглым столом и покинул мероприятие.