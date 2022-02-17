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В Минтрансе Башкирии объяснили свой отказ участвовать в круглом столе с журналистами

17 февраля 03:59
В ведомстве объяснили, что проблема была в качестве связи и в том, что отсутствовала модерация. Было предложено перенести мероприятие на более поздний срок, предварительно договорившись со всеми журналистами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минтрансе Башкирии объяснили свой отказ участвовать в круглом столе, который вчера организовало информационное агентство "Евразийско-Азиатские новости".

Как объяснили в ведомстве, представители посчитали участие невозможным из-за того, что было плохо слышно спикеров, а также из-за отсутствия модерации, которая смогла бы дать возможность всем в равной степени высказаться по вопросам транспортной реформы.

- При этом мы считаем важным обсуждать тему транспортного обслуживания и пассажирских перевозок. В связи с чем, приглашаем всех участников незавершенного мероприятия на брифинг, посвященный транспортной реформе, уже на нашей площадке, - написали в ведомстве.

Также в Минтранс уточнили, что время и место будет согласовываться со всеми участниками мероприятия и попросили направлять заявки в их пресс-службу.

Напомним, что вчера, 16 февраля, состоялся круглый стол, посвященный транспортной реформе, в котором приняли участие журналисты и общественники. В момент, когда по видеосвязи подключился министр транспорта Башкирии Александр Булушев, он пожаловался на связь и отказался обсуждать транспортные проблемы. Однако, как заявил чиновник, не устроило его не только качество связи. Он также возмутился организации мероприятия и попытался обвинить журналистов независимых СМИ, будто бы и они находятся у него в подчинении. В связи с этим он отказался и слушать других спикеров и отвечать на вопросы. Закончилось все тем, что чиновник усомнился в том, что мероприятие можно назвать круглым столом и покинул мероприятие.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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