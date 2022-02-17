В Башкирии снизилась преступность, но скоро вырастут зарплаты чиновников

Власти Башкирии решили не перекрывать улицу Пугачева в Уфе во время реконструкции. Улицу не будут перекрывать полностью, так как ремонт будет проходить в несколько этапов. Дорожные работы будут проходить в несколько этапов - поочередно с каждой стороны трассы будет проводиться реконструкция, при этом полностью движение перекрывать не будут. А вот будет ли построена обещанная объездная дорога на период ремонта – неизвестно, но скорее всего раз дорогу не перекроют полностью, то и объездной дороги не будет. Но про Уфу были и хорошие новости, так ко дню города в Уфе, который празднуют 12 июня, откроют парк Кашкадан. И еще немного про Уфу – в Минтрансе признали, что новый маршрут № 167 в Уфе не востребован и может измениться.