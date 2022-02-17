В Башкирии снизилась преступность, но скоро вырастут зарплаты чиновников

В Башкирии охотникам начали выдавать разрешение на добычу дикого зверя, а именно на медведя. Известно, что документ обойдется охотникам в 25,5 тысяч рублей. Его можно будет получить в Ассоциации охотников и рыболовов Башкирии. Сезон охоты начинается 21 марта, как говорится готовь сани летом, а ружьишко зимой.
Власти Башкирии решили не перекрывать улицу Пугачева в Уфе во время реконструкции. Улицу не будут перекрывать полностью, так как ремонт будет проходить в несколько этапов. Дорожные работы будут проходить в несколько этапов - поочередно с каждой стороны трассы будет проводиться реконструкция, при этом полностью движение перекрывать не будут. А вот будет ли построена обещанная объездная дорога на период ремонта – неизвестно, но скорее всего раз дорогу не перекроют полностью, то и объездной дороги не будет. Но про Уфу были и хорошие новости, так ко дню города в Уфе, который празднуют 12 июня, откроют парк Кашкадан. И еще немного про Уфу – в Минтрансе признали, что новый маршрут № 167 в Уфе не востребован и может измениться.
Первый в ПФО центр ядерной медицины в Уфе примет первых пациентов уже в 2023 году. Проектная документация центра уже направлена на экспертизу, строительство планируют начать уже в мае–июне, а в 2023 году центр примет первых пациентов.
В Уфе жители дома на улице Николая Дмитриева превратили эту самую улицу в настоящую помойку. Писать об этом можно, но описать невозможно, лучше один раз увидеть.
На заседании Курултая министр МВД Башкирии Роман Деев заявил о снижении преступности по итогам 2021 года. По данным министра в республике уменьшилось количество грабежей, угонов автомобилей, вымогательств и разбоев по сравнению с 2020 годом. А вообще на заседания Курултая было немало интересного. Юнир Кутлугужин посчитал сколько лет проведет многодетная семья в очереди на получение компенсации, в случае отказа от участка земли положенного многодетным. а еще Курултай решил досрочно снять мораторий на индексацию зарплат чиновников Башкирии, а еще приняли закон о совместном обучении братьев и сестер независимо от прописки.
Сегодня, 17 февраля состоялось заседание Салаватского городского суда по иску от Росприроднадзора по административной статье «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха». Несмотря на то, что предприятию за выявленные нарушения предприятию грозила даже приостановка деятельности, суд счел, что нарушения «Газпром нефтехим Салават» оцениваются в 220 тысяч рублей.