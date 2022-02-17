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В Башкирии школьница со СМА получила лекарство, которого была лишена 12 дней

17 февраля 04:39
Фото: 1MI
Ребенку удалось получить один флакон лекарства, которого хватит на 12 дней. Об этом сообщает «Милосердие.ru».

В Башкирии девочка 12-ти лет со спинальной мышечной атрофией, которая проживает в Мелеузе, получила жизненно важное лекарство рисдиплам.

Как рассказала мама ребенка Мария Дремина, ей дали один флакон на двенадцать дней. И если за это время лекарство опять не поступит в регион, то придется опять искать возможность перераспределения.

Ранее мы публиковали "Письма Деду Морозу", которые в рамках акции писали родители детей со спинальной мышечной атрофией. Флешмоб изначально запустила Наталья Нелюбина из Уфы, которая, к сожалению, похоронила сына с аналогичным диагнозом. По закону детям со СМА положено обеспечение дорогостоящим лекарством «Рисдиплам» до 18 лет. После совершеннолетия родители больных детей вынуждены обращаться в благотворительные организации за помощью.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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