В Башкирии разрешат охоту на медведей

В республике охотникам начали выдавать разрешение на добычу дикого зверя, об этом сообщает ИА "Башинформ". Известно, что документ обойдется охотникам в 25,5 тысяч рублей. Его можно будет получить в Ассоциации охотников и рыболовов Башкирии.
Сезон охоты начинается 21 марта, когда медведи выходят из спячки и заканчивается летом 10 июня. Отстрел диких животных будет разрешен в пятнадцати районах республики.
Ранее в Башкирии отец на охоте случайно подстрелил своего девятилетнего сына. Из-за несчастного случая дробь оружия попала в плечо ребенку, после чего его госпитализировали в ближайшую больницу. К счастью, мальчик остался жив.