mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии разрешат охоту на медведей

17 февраля 05:32
Сезон охоты начнется 21 марта и продлится до 10 июня. Известно, что разрешение на охоту можно купить за 25,5 тысяч рублей, об этом сообщает ИА "Башинформ".

В республике охотникам начали выдавать разрешение на добычу дикого зверя, об этом сообщает ИА "Башинформ". Известно, что документ обойдется охотникам в 25,5 тысяч рублей. Его можно будет получить в Ассоциации охотников и рыболовов Башкирии.

Сезон охоты начинается 21 марта, когда медведи выходят из спячки и заканчивается летом 10 июня. Отстрел диких животных будет разрешен в пятнадцати районах республики.

Ранее в Башкирии отец на охоте случайно подстрелил своего девятилетнего сына. Из-за несчастного случая дробь оружия попала в плечо ребенку, после чего его госпитализировали в ближайшую больницу. К счастью, мальчик остался жив.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48