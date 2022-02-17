В Башкирии разрешат охоту на медведей

В республике охотникам начали выдавать разрешение на добычу дикого зверя, об этом сообщает ИА "Башинформ". Известно, что документ обойдется охотникам в 25,5 тысяч рублей. Его можно будет получить в Ассоциации охотников и рыболовов Башкирии.