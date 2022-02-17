В Башкирии прогнозируется подорожание кофе

Ранее в Башкирии наблюдался резкий рост цен на конфеты, огурцы и капусту - стоимость этих продуктов выросла буквально за первую неделю февраля. Как отмечали ранее в министерстве торговли, рост цен на некоторые продукты может быть связан с тем, что лето 2021 выдалось засушливым. В связи с этим поставки некоторых продуктов идут из других регионов, а значит, что стоимость может расти из-за затрат на логистику.