В Башкирии прогнозируется подорожание кофе

Как сообщает один из крупнейших дилеров кофе в Башкирии, зерно закупается напрямую у фермеров по всему миру в необработанном виде, а затем обжаривается уже в регионе и поставляется в магазины и кофейни.
И если в прошлом году килограмм такого зерна можно было купить за пять тысяч долларов за тонну, то теперь цена выросла до девяти тысяч.
По словам экспертов, меньше всего подорожают элитные сорта зерен. Если говорить об ощутимом подорожании, то его заметят те, кто потребляет более бюджетные варианты - стоимость может подняться на 30-50%, об этом говорят сами производители.
Ранее в Башкирии наблюдался резкий рост цен на конфеты, огурцы и капусту - стоимость этих продуктов выросла буквально за первую неделю февраля. Как отмечали ранее в министерстве торговли, рост цен на некоторые продукты может быть связан с тем, что лето 2021 выдалось засушливым. В связи с этим поставки некоторых продуктов идут из других регионов, а значит, что стоимость может расти из-за затрат на логистику.