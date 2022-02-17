В Башкирии принят закон о совместном обучении братьев и сестер независимо от прописки

О том, что дети, воспитывающиеся в одной семье в Башкирии будут учиться в одной школе сообщали ее в январе. Сегодня, 17 февраля закон был принят депутатами Курултая.

На сегодняшнем 41-м заседании Курултая 6 созыва был принят закон, который упразднит нюанс, существующий в Семейном кодексе. До принятия этого закона дети для посещения одного образовательного учреждения должны были обязательно относиться туда по прописке. Благодаря принятому законопроекту такой необходимости больше нет. Теперь братья и сестры, как кровные так и сводные, смогут вне зависимости от места прописки посещать ту школу, где уже обучается старший ребенок в семье. Законопроект ровно месяц назад, 17 января поддержал профильный комитет Курултая по здравоохранению, соцполитике и делам ветеранов.