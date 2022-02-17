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В Башкирии принят закон о совместном обучении братьев и сестер независимо от прописки

17 февраля 11:14
Фото: 1MI
О том, что дети, воспитывающиеся в одной семье в Башкирии будут учиться в одной школе сообщали ее в январе. Сегодня, 17 февраля закон был принят депутатами Курултая.

На сегодняшнем 41-м заседании Курултая 6 созыва был принят закон, который упразднит нюанс, существующий в Семейном кодексе. До принятия этого закона дети для посещения одного образовательного учреждения должны были обязательно относиться туда по прописке.

Благодаря принятому законопроекту такой необходимости больше нет. Теперь братья и сестры, как кровные так и сводные, смогут вне зависимости от места прописки посещать ту школу, где уже обучается старший ребенок в семье.

Законопроект ровно месяц назад, 17 января поддержал профильный комитет Курултая по здравоохранению, соцполитике и делам ветеранов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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