В Башкирии объявлен розыск 13-летнего подростка, который не дошел до школы в Иглино

Пропал Радмир Салахутдинов еще вчера, 16 февраля, он отправился в школу к началу второй смены, но на уроках так и не появился. Мальчику 13 лет, рост 155-160 сантиметров, может выглядеть чуть старше своих лет. У мальчика прямые темные волосы и голубые глаза. Одет ребенок был в черные трико, белую рубашку и серые кроссовки, на голове у него была шапка с надписью “Россия”. При себе он имел рюкзак и белый пакет.