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В Башкирии объявлен розыск 13-летнего подростка, который не дошел до школы в Иглино

17 февраля 13:19
Фото: РОО "Поиск детей Башкортостан"
Волонтеры РОО "Поиск Детей - Башкортостан« просят помощи в поисках Радмира Салахутдинова, которого не видели дома со вчерашнего дня.

Пропал Радмир Салахутдинов еще вчера, 16 февраля, он отправился в школу к началу второй смены, но на уроках так и не появился. Мальчику 13 лет, рост 155-160 сантиметров, может выглядеть чуть старше своих лет. У мальчика прямые темные волосы и голубые глаза. Одет ребенок был в черные трико, белую рубашку и серые кроссовки, на голове у него была шапка с надписью “Россия”. При себе он имел рюкзак и белый пакет.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка просят сообщить по телефону либо в полицию по номеру 112, либо по дежурному номеру РОО "Поиск Детей - Башкортостан« 8-927-969-89-19 координатор поисков 89173835687 (Руслан).

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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