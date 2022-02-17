В Башкирии на оценку запасов руды выделят 472 миллиона

Работа будет проходить в рамках программы «Геология: возрождение легенды», а оценка запасов руды будет проведена уже в первом квартале текущего года. Известно, что ее завершение планируется только в 2024 году. Выбранный исполнитель по контракту должен будет изучить месторождение и его строение, свойства добываемой руды и провести другие технологические работы.