В Башкирии на оценку запасов руды выделят 472 миллиона

В Башкирии департамент недроиспользования создал конкурс на оценочные работы медных руд на территории Южно-Подольского месторождения, которое расположено в Хайбуллинском районе. Согласно условиям контракта, из федерального бюджета будет выделено до 472 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Работа будет проходить в рамках программы «Геология: возрождение легенды», а оценка запасов руды будет проведена уже в первом квартале текущего года. Известно, что ее завершение планируется только в 2024 году. Выбранный исполнитель по контракту должен будет изучить месторождение и его строение, свойства добываемой руды и провести другие технологические работы.
Согласно размещенной информации, заявки на участие будут приниматься до 9 марта, а исполнитель будет назначен уже 14 числа этого же месяца.
Ранее мы писали о том, что мэрия Уфы снизила стоимость контракта на шламонакопители в 1300 раз. Оказалось, что одна из компаний, которая подавала заявку на участие в конкурсе, ошиблась в документах и указала сумму без трех нулей.