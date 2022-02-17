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В Башкирии многодетная семья будет ждать 68 лет, чтобы получить деньги вместо земли

17 февраля 10:53
Фото: 1MI
Такое заявление сделал глава регионального отделения КПРФ Юнир Кутлугужин на заседании Курултая 17 февраля.

Сегодня, 17 февраля, на 41-м заседании Госсобрания — Курултая Башкирии 6 созыва Юнир Кутлугужин выступил с докладом в ходе обсуждения изменений в закон «О регулировании земельных отношений в республике Башкортостан» и раскрыл интересные цифры. По словам депутата, многодетной семье понадобится провести в очереди на получение денежной компенсации вместо положенного по закону льготного земельного участка 68 лет.

По данным Кутлугужина, сейчас в Башкирии в очереди на получение денежной компенсации вместо положенной земли находятся около 13 000 семей, а за прошедший год деньги получили всего 200 семей. Таким образом, ждать земли или компенсации тем, кто стоит в очереди, придется 68 лет.

Правительство обещало сократить очередь, но этого не произошло. Говорят, денег нет, нет земли, почему-то для олигархов в бюджете есть и деньги, и земля, но когда это касается простых людей, возможности нет.Юнир Кутлугужин

Кутлугужин в своем докладе также ужаснулся ситуацией с уменьшением численности населения и темпами падения рождаемости, которая, по его данным, за последние пять лет упала в полтора раза. Назвал он и предположительную причину снижения рождаемости — резкое снижение материальной поддержки от государства, в особенности для многодетных.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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