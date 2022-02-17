В Башкирии многодетная семья будет ждать 68 лет, чтобы получить деньги вместо земли

Кутлугужин в своем докладе также ужаснулся ситуацией с уменьшением численности населения и темпами падения рождаемости, которая, по его данным, за последние пять лет упала в полтора раза. Назвал он и предположительную причину снижения рождаемости — резкое снижение материальной поддержки от государства, в особенности для многодетных.