В Башкирии многодетная семья будет ждать 68 лет, чтобы получить деньги вместо земли

Сегодня, 17 февраля, на 41-м заседании Госсобрания — Курултая Башкирии 6 созыва Юнир Кутлугужин выступил с докладом в ходе обсуждения изменений в закон «О регулировании земельных отношений в республике Башкортостан» и раскрыл интересные цифры. По словам депутата, многодетной семье понадобится провести в очереди на получение денежной компенсации вместо положенного по закону льготного земельного участка 68 лет.
По данным Кутлугужина, сейчас в Башкирии в очереди на получение денежной компенсации вместо положенной земли находятся около 13 000 семей, а за прошедший год деньги получили всего 200 семей. Таким образом, ждать земли или компенсации тем, кто стоит в очереди, придется 68 лет.
Правительство обещало сократить очередь, но этого не произошло. Говорят, денег нет, нет земли, почему-то для олигархов в бюджете есть и деньги, и земля, но когда это касается простых людей, возможности нет.Юнир Кутлугужин
Кутлугужин в своем докладе также ужаснулся ситуацией с уменьшением численности населения и темпами падения рождаемости, которая, по его данным, за последние пять лет упала в полтора раза. Назвал он и предположительную причину снижения рождаемости — резкое снижение материальной поддержки от государства, в особенности для многодетных.