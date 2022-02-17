Уроженку Бурятии с несовершеннолетними детьми держали в рабстве под Воронежем

По информации iz.ru, жительница Бурятии приехала в регион на заработки. Там она познакомилась с владельцами фермы, которые предложили ей работу на выгодных условиях.
Однако после женщина поняла, что платить за работу ей не будут. На протяжении двух лет она на бесплатной основе следила за стадом из 50 голов скота. Кроме того, россиянку насиловали и избивали, а ее детей спаивали алкоголем.
Отмечается, что женщину держали в страхе, из-за чего она не могла обратиться к правоохранительным органам. Тем не менее, ей удалось сбежать оттуда с помощью своей подруги.
На данном этапе женщина с детьми находится в столице РФ. При этом ее дети находятся в крайне запущенном состоянии.