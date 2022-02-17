Умарпаша Ханалиев стал спецпредставителем Башкирии по инвестициям

Умарпаша Ханалиев родился в Киргизии в 1951 году, на данный момент ему 70 лет. Известно, что ранее он работал в органах государственной безопасности с 1980-го года. В 2000-м году был удостоин звания звание Героя Российской Федераци и получил золотую медаль за заслуги перед отечеством. Известно, что Ханалиев ушел в отставку из ФСБ в 2011 году, а затем работал в "Росатоме". Совсем недавно, в апреле прошлого года, он был назначен на должность полномоченного представителя республики.