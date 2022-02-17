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Умарпаша Ханалиев стал спецпредставителем Башкирии по инвестициям

17 февраля 07:42
Указ об этом подписал Радий Хабиров. Известно, что большую часть своей карьеры Умарпаша Ханалиев посвятил работе в ФСБ, откуда уволился в 2011 году.

Глава Башкирии назначил Умарпашу Ханалиева спецпредставителем региона по инвестиционной деятельности. Об этом сообщает "РБК-Уфа".

Умарпаша Ханалиев родился в Киргизии в 1951 году, на данный момент ему 70 лет. Известно, что ранее он работал в органах государственной безопасности с 1980-го года. В 2000-м году был удостоин звания звание Героя Российской Федераци и получил золотую медаль за заслуги перед отечеством. Известно, что Ханалиев ушел в отставку из ФСБ в 2011 году, а затем работал в "Росатоме". Совсем недавно, в апреле прошлого года, он был назначен на должность полномоченного представителя республики.

Ранее стало известно, что аналогичную должность займет экс-мэр города Сергей Греков, который 14 февраля подал в отставку. Об этом вышел соответствующий указ главы республики.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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