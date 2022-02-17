Суд оштрафовал «Газпром нефтехим Салават» на 220 тысяч рублей за загрязнение воздуха

Напомним, из-за смога, вони и выраженных проблем со здоровьем из-за них из Салавата не так давно уехала активистка движения «Стерлитамак, Дыши» Ольга Баландина, в прошлом инженер-эколог, а ныне общественница, которая активно борется за чистоту воздуха в родном городе, где она растит троих детей. Баландина рассказала корреспонденту Mkset как резко почувствовала улучшение состояния здоровья сразу после того как уехала в деревню. Женщина полагает, что у нее при нахождении в Салавате случилось отравление толуолом, газоанализатор, которым пользуются общественники не раз обнаруживали его в воздухе Салавата.