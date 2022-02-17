Суд оштрафовал «Газпром нефтехим Салават» на 220 тысяч рублей за загрязнение воздуха

Сегодня, 17 февраля состоялось заседание Салаватского городского суда по иску от Росприроднадзора по административной статье «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха». Несмотря на то, что предприятию за выявленные нарушения предприятию грозила даже приостановка деятельности, суд счел, что нарушения «Газпром нефтехим Салават» оцениваются в 220 тысяч рублей, к такому штрафу и приговорили предприятие.
Не так давно качеством воздуха в Башкирии была шокирована глава Росприроднадзора Светлана Радионова, она заявляла о необходимости внеплановых проверок на предприятии и о том, что намерена показать результаты этих проверок лично главе региона Радию Хабирову. Прокуратура позже со второй попытки выдала ведомству санкцию на внеплановую проверку предприятия.
7 февраля, когда стало известно о том, что Росприроднадзор подал иск к предприятию, общественники и не мечтали, что суд сегодня постановит приостановить деятельность предприятия, на котором трудится добрая половина жителей города, но все же выражали робкие надежды на то, что может быть прекращена деятельность установок каталитического крекинга, которые местные и считают предполагаемым источником вони и смога.
Напомним, из-за смога, вони и выраженных проблем со здоровьем из-за них из Салавата не так давно уехала активистка движения «Стерлитамак, Дыши» Ольга Баландина, в прошлом инженер-эколог, а ныне общественница, которая активно борется за чистоту воздуха в родном городе, где она растит троих детей. Баландина рассказала корреспонденту Mkset как резко почувствовала улучшение состояния здоровья сразу после того как уехала в деревню. Женщина полагает, что у нее при нахождении в Салавате случилось отравление толуолом, газоанализатор, которым пользуются общественники не раз обнаруживали его в воздухе Салавата.