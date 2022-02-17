Сбер набрал максимальный балл в рейтинге лучших работодателей России

В 2021 году 23 тысячи сотрудников прошли переобучение и стали работать по более востребованной профессии. На совместных с вузами программах в прошлом году актуальные профессии получили 60 тысяч студентов. Это привело к тому, что в прошлом году 41% принятых в Сбер специалистов были младше 25 лет.