Сбер набрал максимальный балл в рейтинге лучших работодателей России

Сбер получил максимальный балл по всем трем параметрам оценки: развитость HR-процессов, опрос соискателей и уровень eNPS. Большинство сотрудников готовы рекомендовать Сбер своим друзьям как привлекательное место работы, передает newsnn.ru.
Самые высокие результаты в рейтинге заняли и компании экосистемы Сбера: у 2ГИС и Okko первые места в категории крупных и средних компаний, Rambler и СберМаркетинг также вошли в десятку лучших.
Годовая прибыль Сбера в прошлом году превысила 1,2 триллиона рублей, продуктами компании пользуются более 100 миллионов розничных и трех миллионов корпоративных клиентов. Выручка нефинансовых бизнесов экосистемы Сбера увеличилась втрое, а число технологических внедрений и изменений стало рекордным на рынке ИТ-компаний и превысило один миллион.
В 2021 году 23 тысячи сотрудников прошли переобучение и стали работать по более востребованной профессии. На совместных с вузами программах в прошлом году актуальные профессии получили 60 тысяч студентов. Это привело к тому, что в прошлом году 41% принятых в Сбер специалистов были младше 25 лет.
Старший вице-президент, руководитель HR Сбера Наталья Дудина отметила, что компания делает все, чтобы сотрудники имели все возможности для самореализации. По ее словам, в компании начали вознаграждать акциями не только руководство, но и ключевых сотрудников.
Также Сбер предложил сотрудникам льготу по снижению на 4 п. п. ставки по ипотеке, предоставил возможность работать из другого региона и запустил творческий отпуск.
По словам Натальи Дудиной, опросы сотрудников и финансовые показатели говорят о том, что компания выбрала правильный путь развития.