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RT снял фильм о возвращении в РФ усыновленного американцами петербуржца спустя 25 лет

17 февраля 19:19
Фото: pixabay.com
Документальную ленту о 35-летнем Алексе Пике (Александре Тимофееве), вернувшемся в Российскую Федерацию через четверть века после усыновления американской парой, сняла русская редакция RT.

Тимофеев родился в Ленинграде в 1986 г. У него были брат и сестра, и все трое попали в детдом из-за проблем в семье. В 1997 году ребят усыновила семейная пара из Соединенных Штатов, пишет RT.

Мужчина жил в Америке до 34 лет. Весной минувшего года он обратился с просьбой к редакции RT помочь ему вернуться на родину для поиска биологической матери.

В процессе подготовки документов выяснилось, что в деле об усыновлении допустили ошибку: там стояла подпись не федерального, а обычного судьи штата. Таким образом, у мужчины не было американского гражданства.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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