RT снял фильм о возвращении в РФ усыновленного американцами петербуржца спустя 25 лет

Тимофеев родился в Ленинграде в 1986 г. У него были брат и сестра, и все трое попали в детдом из-за проблем в семье. В 1997 году ребят усыновила семейная пара из Соединенных Штатов, пишет RT.
Мужчина жил в Америке до 34 лет. Весной минувшего года он обратился с просьбой к редакции RT помочь ему вернуться на родину для поиска биологической матери.
В процессе подготовки документов выяснилось, что в деле об усыновлении допустили ошибку: там стояла подпись не федерального, а обычного судьи штата. Таким образом, у мужчины не было американского гражданства.