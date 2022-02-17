Россияне раскрыли причины своих переработок

Информационный портал RT перечисляет следующие причины переработок россиян: начальство нагружает дополнительными задачами, ответственные должности, размытые границы рабочего режима в связи с «удаленкой», отсутствие желания откладывать решения вопросов «на потом», чтобы работа была выполнена качественно, перфекционизм в трудовой деятельности, наличие проблем с тайм-менеджментом, опасения увольнения.
Следует отметить, что 38 процентов участников анкетирования, которые систематически перерабатывают, признались: сверхурочные часы им оплачивают.