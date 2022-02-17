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Россияне раскрыли причины своих переработок

17 февраля 19:16
Фото: pixabay.com
Свыше 32 процентов граждан России, которым нередко приходится трудиться сверх нормы, сообщили, что перерабатывают преимущественно по вечерам после завершения смен в выходные дни. Таковы результаты соцопроса, проведенного исследователями центра «Зарплата.ру».

Информационный портал RT перечисляет следующие причины переработок россиян: начальство нагружает дополнительными задачами, ответственные должности, размытые границы рабочего режима в связи с «удаленкой», отсутствие желания откладывать решения вопросов «на потом», чтобы работа была выполнена качественно, перфекционизм в трудовой деятельности, наличие проблем с тайм-менеджментом, опасения увольнения.

Следует отметить, что 38 процентов участников анкетирования, которые систематически перерабатывают, признались: сверхурочные часы им оплачивают.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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