Премьер-министр Башкирии представил Грекова в качестве полпреда республики

Также сегодня на должность спецпредставителя республики был назначен Умарпаша Ханалиев, который теперь будет работать над инвестиционными проектами и развивать республику в этом направлении. Известно, что большую часть жизни чиновник отработал в структурах ФСБ, а в 2000 году был удостоен золотой медали и звания Героя Российской Федерации.