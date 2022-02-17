Премьер-министр Башкирии представил Грекова в качестве полпреда республики

Сегодня Андрей Назаров представил экс-мэра Уфы Сергея Грекова в качестве полпреда Башкирии.
Премьер-министр подчеркнул, что бывший сити-менеджер практически всю жизнь связал с развитием республики, ведь до должности руководителя администрации Уфы, чиновник принимал участие в строительстве Восточного выезда и моста через Белую.
Также сегодня на должность спецпредставителя республики был назначен Умарпаша Ханалиев, который теперь будет работать над инвестиционными проектами и развивать республику в этом направлении. Известно, что большую часть жизни чиновник отработал в структурах ФСБ, а в 2000 году был удостоен золотой медали и звания Героя Российской Федерации.