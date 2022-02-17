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Премьер-министр Башкирии представил Грекова в качестве полпреда республики

17 февраля 07:42
Как отметил Андрей Назаров, большую часть жизни чиновник посвятил развитию Башкирии.

Сегодня Андрей Назаров представил экс-мэра Уфы Сергея Грекова в качестве полпреда Башкирии.

Премьер-министр подчеркнул, что бывший сити-менеджер практически всю жизнь связал с развитием республики, ведь до должности руководителя администрации Уфы, чиновник принимал участие в строительстве Восточного выезда и моста через Белую.

Также сегодня на должность спецпредставителя республики был назначен Умарпаша Ханалиев, который теперь будет работать над инвестиционными проектами и развивать республику в этом направлении. Известно, что большую часть жизни чиновник отработал в структурах ФСБ, а в 2000 году был удостоен золотой медали и звания Героя Российской Федерации.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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