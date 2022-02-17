Первый в ПФО центр ядерной медицины в Уфе примет первых пациентов уже в 2023 году

Уже на рубеже весны и лета 2022 года в Башкирии могут начать строительства центра ядерной медицины. О том, что проектная документация центра в этом месяце отправилась в Главгосэкспертизу сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.
Планируется, что экспертиза должна быть завершена уже в марте, после чего инвестор начнет возводить центр. Предположительно строительство начнется в мае или июне текущего года, а первых пациентов центр ядерной медицины примет в уже в следующем 2023 году.
Центр ядерной медицины в Башкирии на территории уфимской ГКБ № 18 станет первым подобным объектом в ПФО. В России это будет второй центр радионуклидной терапии. В проект инвестируют более 1,2 миллиарда рублей.
Еще в июле 2020 года было принято решение о строительстве центра радионуклидной медицины. Вопрос обсуждался в ходе встречи главы Башкирии Радия Хабирова с генеральным директором АО «Русатом Хэлскеа» (входит в государственную корпорацию «Росатом») Александром Шибановым. Инвестиции и тогда оценивались в 1,2 миллиарда рублей.
Тогда же летом 2020 года сообщали, что в перспективе центр сможет оказывать помощь пациентам, страдающим болезнями эндокринной, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также онкологическим больным.