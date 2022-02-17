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Пчеловодам Башкирии предложили скорректировать занимаемые земли с учетом их пожеланий

17 февраля 11:28
Фото: соцсети
Вице-премьер Азат Бадранов встретился с жителями сел Макаровского сельсовета, которые ранее протестовали против французской компании, планировавшей занять земли в Ишимбайском районе. На круглом столе Бадранов пообещал скорректировать земли с учетом пожеланий местных жителей, если те готовы будут идти на диалог.

В ходе своего выступления на совещании с местными жителями вице-премьер Азат Бадранов пообещал сельчанам и пчеловодам скорректировать занимаемые земли с учетом их пожеланий, передает главный редактор MKset, присутствующий на встрече.

Также он сообщил, что власти готовы предоставлять меры поддержки, правда, по этому поводу не было практически ни одного обращения.

Мы посмотрели на меры поддержки пчеловодства. Из Ишимбайского района практически никто не заявляется, а за 3-4 года всего один человек заявился на получение мер поддержки. Если в этом есть необходимость для пчеловодов Ишимбайского района, но при этом никто не заявляется, значит, о программах мало кто знает, — заявил вице-премьер.

Бадранов объяснил отсутствие заявлений от сельчан на поддержку «неким страхом бюрократических процедур».

— Есть есть в этом необходимость, то мы готовы проработать этот вопрос. Это одно из решений, которое я хотел бы закрепить, — подчеркнул вице-премьер.

Также, по словам вице-премьера, французская компания пока еще не заняла предполагаемые территории, о которых идет речь. Поэтому, как он считает, сейчас важно, чтобы местные жители и пасечники готовы были идти на диалог с властью.

— Я понимаю все, о чем вы сказали по поводу участка. Мы готовы эту историю исправить и скорректировать участки, чтобы они не были вокруг деревень. Но эту проблему нам необходимо исправлять совместно с вами. Необходимо отметить, что еще ничего не передали французской компании, поэтому точки невозврата еще нет, — завершил свою речь вице-премьер.

Ранее Mkset рассказывал о том, почему башкирские пчеловоды начали выступать против прихода иностранных пасечников. Местные жители выразили опасения касательно того, что порода башкирской пчелы может исчезнуть на фоне ассимиляции других привезенных насекомых. Также они заявляли о том, что властям следовало сначала узнать мнение граждан, прежде чем впускать на территорию республики французских пчеловодов. По предварительной информации, земли под пасеки в Ишимбайском районе привлекли внимание французской компании «Би хэппи», которая занимается пчеловодством.

По мнению местных жителей, власти игнорируют сельчан и буквально отбирают у них кусок хлеба, так как предположительно большая часть земли вокруг деревень будет сдана в аренду иностранной компании. По этой же причине сельчане устроили народный сход 7 февраля, а уже следующий день нескольких участников акции вызвал к себе «на разговор» глава местной администрации. После этого в полицейском участке с активистов взяли объяснительную за несанкционированный сход. Но, как потом высказались местные жители, их это не напугало и они намерены и дальше бороться против передачи земель французской компании.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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