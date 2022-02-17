Пчеловодам Башкирии предложили скорректировать занимаемые земли с учетом их пожеланий

По мнению местных жителей, власти игнорируют сельчан и буквально отбирают у них кусок хлеба, так как предположительно большая часть земли вокруг деревень будет сдана в аренду иностранной компании. По этой же причине сельчане устроили народный сход 7 февраля, а уже следующий день нескольких участников акции вызвал к себе «на разговор» глава местной администрации. После этого в полицейском участке с активистов взяли объяснительную за несанкционированный сход. Но, как потом высказались местные жители, их это не напугало и они намерены и дальше бороться против передачи земель французской компании.