Пчеловодам Башкирии предложили скорректировать занимаемые земли с учетом их пожеланий

В ходе своего выступления на совещании с местными жителями вице-премьер Азат Бадранов пообещал сельчанам и пчеловодам скорректировать занимаемые земли с учетом их пожеланий, передает главный редактор MKset, присутствующий на встрече.
Также он сообщил, что власти готовы предоставлять меры поддержки, правда, по этому поводу не было практически ни одного обращения.
— Мы посмотрели на меры поддержки пчеловодства. Из Ишимбайского района практически никто не заявляется, а за 3-4 года всего один человек заявился на получение мер поддержки. Если в этом есть необходимость для пчеловодов Ишимбайского района, но при этом никто не заявляется, значит, о программах мало кто знает, — заявил вице-премьер.
Бадранов объяснил отсутствие заявлений от сельчан на поддержку «неким страхом бюрократических процедур».
— Есть есть в этом необходимость, то мы готовы проработать этот вопрос. Это одно из решений, которое я хотел бы закрепить, — подчеркнул вице-премьер.
Также, по словам вице-премьера, французская компания пока еще не заняла предполагаемые территории, о которых идет речь. Поэтому, как он считает, сейчас важно, чтобы местные жители и пасечники готовы были идти на диалог с властью.
— Я понимаю все, о чем вы сказали по поводу участка. Мы готовы эту историю исправить и скорректировать участки, чтобы они не были вокруг деревень. Но эту проблему нам необходимо исправлять совместно с вами. Необходимо отметить, что еще ничего не передали французской компании, поэтому точки невозврата еще нет, — завершил свою речь вице-премьер.
Ранее Mkset рассказывал о том, почему башкирские пчеловоды начали выступать против прихода иностранных пасечников. Местные жители выразили опасения касательно того, что порода башкирской пчелы может исчезнуть на фоне ассимиляции других привезенных насекомых. Также они заявляли о том, что властям следовало сначала узнать мнение граждан, прежде чем впускать на территорию республики французских пчеловодов. По предварительной информации, земли под пасеки в Ишимбайском районе привлекли внимание французской компании «Би хэппи», которая занимается пчеловодством.
По мнению местных жителей, власти игнорируют сельчан и буквально отбирают у них кусок хлеба, так как предположительно большая часть земли вокруг деревень будет сдана в аренду иностранной компании. По этой же причине сельчане устроили народный сход 7 февраля, а уже следующий день нескольких участников акции вызвал к себе «на разговор» глава местной администрации. После этого в полицейском участке с активистов взяли объяснительную за несанкционированный сход. Но, как потом высказались местные жители, их это не напугало и они намерены и дальше бороться против передачи земель французской компании.