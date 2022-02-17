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Posted 17 февраля 2022, 15:05

Published 17 февраля 2022, 15:05

Modified 17 октября 2022, 22:17

Updated 17 октября 2022, 22:17

На летние авиарейсы из Уфы в Анапу, Геленджик и Симферополь открыли продажу билетов

На летние авиарейсы из Уфы в Анапу, Геленджик и Симферополь открыли продажу билетов

17 февраля 2022, 15:05
Фото: 1MI.
В конце мая 2021 года из Уфы можно будет улететь на черноморские курорты, на один из рейсов действует субсидируемый тариф, сообщили в пресс-службе аэропорта “Уфа” 17 февраля.

На рубеже лета и весны, в последние дни мая из Уфы начнут выполняться регулярные рейсы на три черноморских города-курорта. Это Анапа, Геленджик и Симферополь. Все направления будет обслуживать компания Red Wings, которая летает из Уфы по трем регулярным направлениям – Омск, Пермь и Екатеринбург.

В пресс-службе уточнили, что рейсы из Уфы в Симферополь для ряда категорий населения будут субсидироваться государством. В их число входит молодежь до 23 лет, дети, пенсионеры, инвалиды детства и инвалиды I группы.

с 30 мая рейсы в Анапу начнут выполнять из Уфы по понедельникам и четвергам. По вторникам и пятницам из столицы Башкирии можно будет улететь в Геленджик с 31 мая, также по вторникам и пятницам и также с 31 мая будут осуществляться полеты из Уфы в Симферополь.

Напомним, в первый рабочий день января, 10 числа из Уфы запустили прямые регулярные авиарейсы в Воронеж, Омск и Пермь. Все перечисленные рейсы являются субсидируемыми. 25 января стало известно о том, что из бюджета республики начнут выделять субсидии на авиарейсы Уфа-Нижний Новгород. Данное соглашение было принято в правительстве Башкирии. А в октябре 2021 года стало известно, что из Уфы будут осуществляться прямые авиарейсы и в зарубежные страны, а именно в их города Нур-Султан, Тель-Авив и Минск. Все три международных направления планируется открыть уже в текущем году.

Уместно напомнить будет и о недавней странной истории с четырехмиллионным пассажиром аэропорта "Уфа". Данные международного аэропорта об объеме пассажирских перевозок разошлись с данными Росавиации, однако в аэропорту сообщили, что в Федеральном агентстве воздушного транспорта не учли транзитных пассажиров воздушной гавани.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости
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