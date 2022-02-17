На летние авиарейсы из Уфы в Анапу, Геленджик и Симферополь открыли продажу билетов

Напомним, в первый рабочий день января, 10 числа из Уфы запустили прямые регулярные авиарейсы в Воронеж, Омск и Пермь. Все перечисленные рейсы являются субсидируемыми. 25 января стало известно о том, что из бюджета республики начнут выделять субсидии на авиарейсы Уфа-Нижний Новгород. Данное соглашение было принято в правительстве Башкирии. А в октябре 2021 года стало известно, что из Уфы будут осуществляться прямые авиарейсы и в зарубежные страны, а именно в их города Нур-Султан, Тель-Авив и Минск. Все три международных направления планируется открыть уже в текущем году.