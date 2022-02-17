Мужской масс-старт на Олимпиаде-2022: букмекеры прогнозируют победу норвежца

Из российских биатлонистов в гонке побегут Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков. С котировками на победу наших спортсменов знакомит БК Пин Ап. Болельщики могут установить приложение букмекера и отслеживать изменения коэффициентов. Где скачать Pin Up бесплатно, рассказывает сайт «РБ».
В рамках олимпийского турнира по биатлону 2022 уже состоялись две гонки с общего старта. Победителями соревнований стал немец Бенедикт Долль и француз Эмильен Жаклен. Призерами Олимпиады были представители норвежской сборной.
Российским биатлонистам дистанция не дается. Только Антон Бабиков из Уфы сумел в этом сезоне финишировать десятым. Другие российские спортсмены таких успехов не достигали уже два года.
Напомним, Антон стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. 30-летний россиянин не допустил ни одного промаха на огневом рубеже и оставил позади одиннадцатикратного чемпион мира Тарьей Бе. Норвежец к финишу пришел вторым.
Букмекеры полагают, что завтра золото на свой счет добавит сборная Норвегии. Фаворитом гонок является Йоханесс Бе. Конкуренцию ему составит француз Майе. В пользу спортсменов говорит статистика: в активе Бе - 10 побед на масс-старте, у Майе - 2.
При этом эксперты достаточно высоко оценивают шансы на победу Эдуарда Латыпова, Александра Логинова и старшего брата Бе.