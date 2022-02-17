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Мужской масс-старт на Олимпиаде-2022: букмекеры прогнозируют победу норвежца

17 февраля 13:04
18 февраля на Олимпийских играх стартует масс-старт у мужчин на 15 километров.

Из российских биатлонистов в гонке побегут Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков. С котировками на победу наших спортсменов знакомит БК Пин Ап. Болельщики могут установить приложение букмекера и отслеживать изменения коэффициентов. Где скачать Pin Up бесплатно, рассказывает сайт «РБ».

В рамках олимпийского турнира по биатлону 2022 уже состоялись две гонки с общего старта. Победителями соревнований стал немец Бенедикт Долль и француз Эмильен Жаклен. Призерами Олимпиады были представители норвежской сборной.

Российским биатлонистам дистанция не дается. Только Антон Бабиков из Уфы сумел в этом сезоне финишировать десятым. Другие российские спортсмены таких успехов не достигали уже два года.

Напомним, Антон стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. 30-летний россиянин не допустил ни одного промаха на огневом рубеже и оставил позади одиннадцатикратного чемпион мира Тарьей Бе. Норвежец к финишу пришел вторым.

Букмекеры полагают, что завтра золото на свой счет добавит сборная Норвегии. Фаворитом гонок является Йоханесс Бе. Конкуренцию ему составит француз Майе. В пользу спортсменов говорит статистика: в активе Бе - 10 побед на масс-старте, у Майе - 2.

При этом эксперты достаточно высоко оценивают шансы на победу Эдуарда Латыпова, Александра Логинова и старшего брата Бе.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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