Мужской масс-старт на Олимпиаде-2022: букмекеры прогнозируют победу норвежца

Напомним, Антон стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. 30-летний россиянин не допустил ни одного промаха на огневом рубеже и оставил позади одиннадцатикратного чемпион мира Тарьей Бе. Норвежец к финишу пришел вторым.