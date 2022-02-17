Министр МВД Башкирии заявил о снижении преступности по итогам 2021 года

Продолжается борьба и с незаконным оборотом алкоголя. Ранее мы писали о том, что за прошлый год снизилась смертность от суррогатного алкоголя примерно на 8%. Как сообщают в МВД, такая тенденция наблюдается из-за запрета продажи алкоголя в праздничные дни. Известно, что только за 2021 год было зафиксировано 165 случаев летального исхода от паленого спиртного.