Министр МВД Башкирии заявил о снижении преступности по итогам 2021 года

В республике более чем на 6% сократилась преступная деятельность. Об этом сегодня рассказал министр МВД Башкирии Роман Деев на 41-м заседании депутатов.
В докладе было отмечено, что уменьшилось количество грабежей и разбоев, угонов машин, краж из гаражей, дачных домов и квартир. По словам Деева, на это повлияли мероприятия, которые организовывали профилактические службы. Также снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Также к ответственности за предыдущий год привлекли 165 лидеров преступных формирований, которые имели отношение к разбою, вымогательствам, незаконной миграции и мошенничеству. Известно, что за 2021 год было изъято в общей сложности 123 килограмма запрещенных наркотических веществ, а также было выявлено более двух тысяч преступлений в данной сфере.
Продолжается борьба и с незаконным оборотом алкоголя. Ранее мы писали о том, что за прошлый год снизилась смертность от суррогатного алкоголя примерно на 8%. Как сообщают в МВД, такая тенденция наблюдается из-за запрета продажи алкоголя в праздничные дни. Известно, что только за 2021 год было зафиксировано 165 случаев летального исхода от паленого спиртного.