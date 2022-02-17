Минеева рассказала об инвестиционной декларации Москвы

Однако инвесторы сталкиваются в настоящее время не только с такой проблемой, как создание условий. Оценки потенциальных рисков утяжеляют каждую финансовую модель, пояснила эксперт. Бизнес-омбудсмен предложила включить в инвестстандарт региональный «Гарантийный пакет инвестора». В него должны войти налоговые, законодательные, финансовые, экономические и прочие меры, ориентированные на снижение рисков для инвесторов.