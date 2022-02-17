Минеева рассказала об инвестиционной декларации Москвы

Из заявления столичного бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой следует, что вопросы, связанные с привлечением инвестиций, являются на сегодняшний день одними из приоритетных. Об этом , пишет gorod55.ru.
“И власть, и бизнес, и отраслевые сообщества совместно работают над улучшением качества деловой среды – а именно от нее зависит и объем инвестиций, и уровень активности предпринимательского сообщества, и реализация совместных социальных проектов”, - подчеркнула Минеева.
Однако инвесторы сталкиваются в настоящее время не только с такой проблемой, как создание условий. Оценки потенциальных рисков утяжеляют каждую финансовую модель, пояснила эксперт. Бизнес-омбудсмен предложила включить в инвестстандарт региональный «Гарантийный пакет инвестора». В него должны войти налоговые, законодательные, финансовые, экономические и прочие меры, ориентированные на снижение рисков для инвесторов.
Кроме того, прозвучала инициатива создать открытую «витрину» целевых проектов, по которым города/регионы будут работать, основываясь на принципах ГЧП. Речь идет о предоставлении дополнительных гарантий, а также о поддержке инвесторов и о подписании соглашений, предусматривающих поощрение капиталовложений и обеспечение их защиты.
«Только совместными усилиями мы сможем добиться целей, заявленных в нацпроектах», - подчеркнула Татьяна Минеева.
Столица выступила в качестве одного из пилотных российских городов, в которых была разработана и утверждена инвестиционная декларация в рамках инициативы «Fast track для инвестиций в регионах» Минэкономразвития РФ.
Авторы проекта предложили создать единую систему запуска инвестпроектов с последующим их сопровождением. В субъектах РФ хотят внедрить инвестиционные карты и продумать механизмы, предусматривающие четкое взаимодействие властей с потенциальными инвесторами.
Декларацией закреплены инвестиционные обязательства столицы РФ, позволяющие ей наращивать инвестиции. В обязанности Москвы входят: сохранение условий реализации инвестпроектов, обеспечение конкурентного распределения имеющихся ресурсов, предоставление инвесторам всевозможных преференций и распространение информации о предоставляемых гражданам мерах государственной поддержки.
Следует отметить, что мер господдержки россиян становится с течением времени все больше – список расширяют, в том числе и по запросам, которые делают бизнесмены.
Авторы декларации также акцентировали внимание на том, что чрезвычайно важно эффективно развивать в Москве высокотехнологичные и наукоемкие производства, такие как авиационная, космическая, медицинская и фармацевтическая промышленности, а также микроэлектроника.
Инновационные предприятия планируется размещать, в свою очередь, прибегая к специализированным площадкам, следует из текста документа.
Московская власть также предусмотрела для своих бизнесменов ряд механизмов в рамках государственно-частного партнерства.