Курултай решил досрочно снять мораторий на индексацию зарплат чиновников Башкирии

В ходе сегодняшнего 41-го заседания Госсобрания – Курултая Башкирии 6 созыва в первом чтении депутаты приняли законопроект о досрочном снятии моратория на индексацию зарплат чиновников. 2 февраля сделать это предложило региональное министерство финансов. Сегодня большинством голосов депутатов законопроект был принят.
Ввели мораторий чуть больше года назад, в конце 2020 года. Приняли такое решения из-за колоссальных бюджетных трат на борьбу с пандемией коронавируса. Действовать мораторий должен был еще 8 месяцев, до октября текущего года, но судя по всему его действие прекратится уже в ближайшем будущем.