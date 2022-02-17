mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Курултай решил досрочно снять мораторий на индексацию зарплат чиновников Башкирии

17 февраля 10:08
Фото: 1MI
Региональный Минфин еще 2 февраля предложил досрочно снять мораторий на индексацию зарплат чиновников, сегодня 17 февраля закон в первом чтении приняли региональные парламентарии.

В ходе сегодняшнего 41-го заседания Госсобрания – Курултая Башкирии 6 созыва в первом чтении депутаты приняли законопроект о досрочном снятии моратория на индексацию зарплат чиновников. 2 февраля сделать это предложило региональное министерство финансов. Сегодня большинством голосов депутатов законопроект был принят.

Ввели мораторий чуть больше года назад, в конце 2020 года. Приняли такое решения из-за колоссальных бюджетных трат на борьбу с пандемией коронавируса. Действовать мораторий должен был еще 8 месяцев, до октября текущего года, но судя по всему его действие прекратится уже в ближайшем будущем.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48