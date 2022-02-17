Курултай решил досрочно снять мораторий на индексацию зарплат чиновников Башкирии

Ввели мораторий чуть больше года назад, в конце 2020 года. Приняли такое решения из-за колоссальных бюджетных трат на борьбу с пандемией коронавируса. Действовать мораторий должен был еще 8 месяцев, до октября текущего года, но судя по всему его действие прекратится уже в ближайшем будущем.