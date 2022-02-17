Контрольно-счетная палата Башкирии выявила нарушения на 33 млрд рублей за 2021 году

КСП Башкирии в прошедшем году провела 66 мероприятий, и контрольных и экспертно-аналитических. В органе по результатам многочисленных экспертиз законопроектов и прочих государственных и муниципальных программ подготовили 90 заключений. Нарушений счетная палата за 2021 год выявила немало — около 33 миллиарда рублей, несмотря на весьма внушительную цифру, надо отметить, что она значительно увеличилась по сравнению с показателем за 2020 год, когда эта сумма была больше более чем на 17 миллиардов рублей.