Контрольно-счетная палата Башкирии выявила нарушения на 33 млрд рублей за 2021 году

КСП Башкирии в прошедшем году провела 66 мероприятий, и контрольных и экспертно-аналитических. В органе по результатам многочисленных экспертиз законопроектов и прочих государственных и муниципальных программ подготовили 90 заключений. Нарушений счетная палата за 2021 год выявила немало — около 33 миллиарда рублей, несмотря на весьма внушительную цифру, надо отметить, что она значительно увеличилась по сравнению с показателем за 2020 год, когда эта сумма была больше более чем на 17 миллиардов рублей.
Среди выявленных в 2021 году нарушений в ведомстве перечислили семь видовнарушений. Среди них нарушения при формировании бюджета, при осуществлении госзакупок, при распоряжении госсобственностью, неэффективное расходование средств, нарушения при ведении и предоставлении бухгалтерской отчетности. Также нарушения КСП обнаружила в сфере деятельности компаний со 100% участием Башкирии и факты, когда имущество не вносилось в соответствующие реестры.
И если всего было выявлено нарушений на 33 миллиарда, 22.8 миллиардов были устранены. К дисциплинарной ответственности привлекли 43 должностных лица, но были применены и более серьезные санкции, но уже за неисполнение предписаний органа — 15 человек были уволены, а троих привлекли к административной ответственности. В правоохранительные органы было направлено 93 результата проверок, по материалом которых возбудили 20 уголовных дел.
Участвовал в мероприятии КСП и Радий Хабиров, который весьма жестко высказался о тех, кто допускает нарушения разного рода. особенно обратив внимание аудитории на то, что в преддверии празднования 450-летия республике предстоят большие траты, средства на которые поступят и из федерального бюджета и подчеркнул, что каждый рубль «должен идти в дело».