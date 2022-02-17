mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ко дню города в Уфе откроют парк Кашкадан

17 февраля 06:44
Парк планируют открыть к 12 июня, об этом сообщили на совещании правительства.

В Уфе парк Кашкадан планируют открыть к 12 июня на день города. Об этом рассказал министр ЖКХ республики Алан Марзаев на совещании, где обсуждалась подготовка города к 450-летию Уфы.

Также чиновник отметил, что в планах реконструировать не Только Кашкадан, но и озеро Теплое, парк в Деме и в Черниковке.

На сайте правительства уже появилась информация о том, что парк Кашкадан будет готов к открытию уже на день города.

Напомним, что парк был закрыт на реконструкцию еще в 2019 году. Тогда пришлось полностью вычистить озеро, освободив его от воды, так как уровень загрязнения водоема превышал все возможные нормы. Также на территории парка озеленили зону отдыха и следующим этапом будет установка освещения и укладка плитки.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48