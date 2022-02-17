Ко дню города в Уфе откроют парк Кашкадан

Напомним, что парк был закрыт на реконструкцию еще в 2019 году. Тогда пришлось полностью вычистить озеро, освободив его от воды, так как уровень загрязнения водоема превышал все возможные нормы. Также на территории парка озеленили зону отдыха и следующим этапом будет установка освещения и укладка плитки.