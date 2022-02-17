Ко дню города в Уфе откроют парк Кашкадан

В Уфе парк Кашкадан планируют открыть к 12 июня на день города. Об этом рассказал министр ЖКХ республики Алан Марзаев на совещании, где обсуждалась подготовка города к 450-летию Уфы.
Также чиновник отметил, что в планах реконструировать не Только Кашкадан, но и озеро Теплое, парк в Деме и в Черниковке.
На сайте правительства уже появилась информация о том, что парк Кашкадан будет готов к открытию уже на день города.
Напомним, что парк был закрыт на реконструкцию еще в 2019 году. Тогда пришлось полностью вычистить озеро, освободив его от воды, так как уровень загрязнения водоема превышал все возможные нормы. Также на территории парка озеленили зону отдыха и следующим этапом будет установка освещения и укладка плитки.