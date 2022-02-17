Главу Башкирии и мэра Салавата попросили спасти городскую студию танцев на 300 детей

Житель Салавата Дмитрий Бритоусов обеспокоен тем, что студия танцев Алина Ахметьяновой в Салавате находится под угрозой закрытия. Бритоусов от лица родителей более чем 300 детей, которые занимаются в студии, заявил, что их дети могут лишиться возможности заниматься любимыми танцами.