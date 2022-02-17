Главу Башкирии и мэра Салавата попросили спасти городскую студию танцев на 300 детей

Житель Салавата Дмитрий Бритоусов обеспокоен тем, что студия танцев Алина Ахметьяновой в Салавате находится под угрозой закрытия. Бритоусов от лица родителей более чем 300 детей, которые занимаются в студии, заявил, что их дети могут лишиться возможности заниматься любимыми танцами.
По словам Бритоусова, предположительная причина закрытия студии "банальная" – по его словам, руководитель студии Алина Ахметьянова не может найти зал, в котором могли бы идти занятия. Прежнее место, где преподаватель по танцам арендовала студию, как сообщил мужчина, продают.
В своем обращении Бритоусов не ведет речи о финансировании аренды или предоставлении бесплатного помещения, а уточняет, что просит чиновников помочь найти подходящее помещение, например, во дворцах культуры.
- Прошу оказать содействие и помочь Алине Ахметьяновой в продолжении творческой и культурной деятельности, а именно рассмотреть для платной аренды дворцов культуры или иных помещений в Салавате. Вопрос не денег, нужен зал на возмездной основе, - заявил мужчина.