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Главу Башкирии и мэра Салавата попросили спасти городскую студию танцев на 300 детей

17 февраля 02:35
Фото: vk.com/mobilesalavat
Обращение к Радию Хабирову и Игорю Миронову от Дмитрия Бритоусова опубликовано в городских сообществах Салавата 15 февраля.

Житель Салавата Дмитрий Бритоусов обеспокоен тем, что студия танцев Алина Ахметьяновой в Салавате находится под угрозой закрытия. Бритоусов от лица родителей более чем 300 детей, которые занимаются в студии, заявил, что их дети могут лишиться возможности заниматься любимыми танцами.

По словам Бритоусова, предположительная причина закрытия студии "банальная" – по его словам, руководитель студии Алина Ахметьянова не может найти зал, в котором могли бы идти занятия. Прежнее место, где преподаватель по танцам арендовала студию, как сообщил мужчина, продают.

В своем обращении Бритоусов не ведет речи о финансировании аренды или предоставлении бесплатного помещения, а уточняет, что просит чиновников помочь найти подходящее помещение, например, во дворцах культуры.

- Прошу оказать содействие и помочь Алине Ахметьяновой в продолжении творческой и культурной деятельности, а именно рассмотреть для платной аренды дворцов культуры или иных помещений в Салавате. Вопрос не денег, нужен зал на возмездной основе, - заявил мужчина.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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