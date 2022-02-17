Филиалы медколледжа откроют в Нефтекамске, Октябрьском, Учалах и селе Месягутово

Напомним, не так давно, 13 января глава Башкирии объяснил нехватку врачей отказом выпускников идти в медицину в ходе Гайдаровского форума в Москве. Хабиров посетовал, что нередко студенты поступают в медицинский университет по требованию родителей, желающих либо продолжить династию, либо же получить престижную профессию, но они разумеется не работают по профессии после окончания вуза. Тогда же Хабиров рассказал, что кадры, которые действительно готовы посвятить жизнь медицине стоит искать в медицинских колледжах.