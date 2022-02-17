Филиалы медколледжа откроют в Нефтекамске, Октябрьском, Учалах и селе Месягутово

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин анонсировал появление в ближайшие два года четырех филиалов медицинского колледжа в четырех населенных пунктах Башкирии. Этого города Нефтекамск, Октябрьский и Учалы, а также село Месягутово. Также сообщил Забелин и о том, что в Сибайском медколледже будет увеличен план приема студентов.
Однако судя по стенограмме размещенной на сайте главы Башкирии Радия Хабирова такие сроки не удовлетворили. Во всяком случае если судить по словам Радия Хабирова медицинские образовательные учреждения среднего профессионального образования должны открыться уже в начале следующего учебного года, 1 сентября 2021 года.
В этом году 1 сентября необходимо открыть медколледжи в этих городах и районах.Завтра проведем совещание с участием директоров колледжей, на котором обсудим подготовку специалистов со средним профессиональным образованием, в том числе для системы здравоохранения.
Напомним, не так давно, 13 января глава Башкирии объяснил нехватку врачей отказом выпускников идти в медицину в ходе Гайдаровского форума в Москве. Хабиров посетовал, что нередко студенты поступают в медицинский университет по требованию родителей, желающих либо продолжить династию, либо же получить престижную профессию, но они разумеется не работают по профессии после окончания вуза. Тогда же Хабиров рассказал, что кадры, которые действительно готовы посвятить жизнь медицине стоит искать в медицинских колледжах.