Эксперты определили фаворита олимпийского матча Россия - Швеция

Накануне определились все полуфиналисты олимпийского хоккейного турнира 2022 года. В четвертьфинальной встрече сборная Швеции обыграли команду Канады со счётом 2:0. Теперь подопечные Юхана Гарпенлёва сыграют со сборной России. В четверку сильнейших пробились также финны и словаки. Они также сразятся за выход в финал в параллельном поединке 18 февраля. События уже представлены в линиях букмекеров, в том числе Бетсити. С условиями получения фрибетов в БК знакомит Bookmaker Ratings.