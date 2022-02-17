Эксперты определили фаворита олимпийского матча Россия - Швеция

Накануне определились все полуфиналисты олимпийского хоккейного турнира 2022 года. В четвертьфинальной встрече сборная Швеции обыграли команду Канады со счётом 2:0. Теперь подопечные Юхана Гарпенлёва сыграют со сборной России. В четверку сильнейших пробились также финны и словаки. Они также сразятся за выход в финал в параллельном поединке 18 февраля. События уже представлены в линиях букмекеров, в том числе Бетсити. С условиями получения фрибетов в БК знакомит Bookmaker Ratings.
Ранее в рамках Олимпийских игр сборные России и Швеции встречались уже дважды. Оба раза шведская команда обошла россиян. Впервые соперники сыграли в 1994 году в полуфинале Олимпиады в Норвегии. Тогда шведы обыграли нашу сборную со счетом 4:3.
Вторично команды встретились на групповом этапе Игр-2006 в Турине. Хоть россияне и выиграли в том матче с разгромным счетом, забив 5 голов, однако выйти из группы удалось команде Швеции. Впоследствии скандинавы выиграли олимпийское золото.
Что касается предстоящей встречи, то шансы россиян на победу в полуфинальном матче оцениваются в 44%. Вероятность того, что шведская сборная выиграет за 60 минут игрового времени составляет 34%. В 22% оценивается возможность ничейного результата в основное время. Также эксперты считают, что в поединке будет заброшено более 4 шайб.