mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперты определили фаворита олимпийского матча Россия - Швеция

17 февраля 10:30
Фото: vseprosport.ru
18 февраля сборная России по хоккею в полуфинале Олимпиады-2022 встретится с командой Швеции.

Накануне определились все полуфиналисты олимпийского хоккейного турнира 2022 года. В четвертьфинальной встрече сборная Швеции обыграли команду Канады со счётом 2:0. Теперь подопечные Юхана Гарпенлёва сыграют со сборной России. В четверку сильнейших пробились также финны и словаки. Они также сразятся за выход в финал в параллельном поединке 18 февраля. События уже представлены в линиях букмекеров, в том числе Бетсити. С условиями получения фрибетов в БК знакомит Bookmaker Ratings.

Ранее в рамках Олимпийских игр сборные России и Швеции встречались уже дважды. Оба раза шведская команда обошла россиян. Впервые соперники сыграли в 1994 году в полуфинале Олимпиады в Норвегии. Тогда шведы обыграли нашу сборную со счетом 4:3.

Вторично команды встретились на групповом этапе Игр-2006 в Турине. Хоть россияне и выиграли в том матче с разгромным счетом, забив 5 голов, однако выйти из группы удалось команде Швеции. Впоследствии скандинавы выиграли олимпийское золото.

Что касается предстоящей встречи, то шансы россиян на победу в полуфинальном матче оцениваются в 44%. Вероятность того, что шведская сборная выиграет за 60 минут игрового времени составляет 34%. В 22% оценивается возможность ничейного результата в основное время. Также эксперты считают, что в поединке будет заброшено более 4 шайб.

#Новости#Валерия Панаева#Спорт
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48