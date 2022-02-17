«Единая Россия» предложила развивать меры соцподдержки молодых семей

«В Башкортостане и по стране в целом поддержка молодых семей, семей с детьми идет одной из первых в социальном блоке. Это и дополнительные выплаты, предоставление сертификатов в детские сады, если семья многодетная, то преимущество при зачислении в детский сад. Большую работу по поддержке семей ведут благотворительный фонд «Территория счастья», сообщество семей «МногодетОк», совет матерей «Материнское сердце». Они объединяют наши семьи, консультируют по различных вопросам, помогают им в жизненных ситуациях, проводят много мероприятий для всех желающих, тем самым культивируют семейные ценности не на материальной, а на духовной основе.