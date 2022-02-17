«Единая Россия» предложила развивать меры соцподдержки молодых семей

Заседание состоялось под председательством вице-спикера Государственной думы Анны Кузнецовой. Она рассказала, что по итогам проведенного мониторинга комиссия обнаружила, что ключевыми трудностями являются: отсутствие единого понятия «молодая семья», единого возрастного критерия и подхода к условиям предоставления мер поддержки.
«Программы для молодых семей реализуются в 46 субъектах страны, а меры по поддержке студенческих семей работают только в девяти регионах. При этом максимальный набор мер представлен в пяти регионах: Новосибирской, Магаданской, Кемеровской, Ивановской областях и в Республике Мордовии. В этих регионах представлены программы поддержки при приобретении жилья и другие виды помощи молодым и студенческим семьям», — отметила зампредседателя Госдумы.
Вместе с тем, по словам Анны Кузнецовой, не все семьи, которым положена соцпомощь, получают ее. По данным за 2018–2020 годы, лишь 51% молодых семей из числа тех, кто подал заявку, получили соцподдержку.
С целью решения данных проблем вице-спикер ГД предложила прежде всего разработать методические рекомендации и распространить по стране лучшие примеры поддержки молодых семей на базе вузов.
Так, рекомендуется организовать в учебных учреждениях семейные комнаты и группы кратковременного пребывания детей учащихся. Данное предложение «Единой России» было одобрено Минобразования. В частности, было дано поручение разработать к первому сентября рекомендации по поддержке студенческих семей.
В свою очередь замглавы Министерства науки и высшего образования Григорий Гуров обратил внимание, что следует также предусмотреть дополнительные меры поддержки таких семей: организацию санаторного лечения и летнего отдыха, льготы на оплату обучения, использование спортивной инфраструктуры университетов и другие.
«Наша задача — выработать коммуникацию и быструю навигацию, чтобы обеспечивать молодые семьи всеми мерами поддержки», — отметил Григорий Гуров.
При этом повышенное внимание, по словам замминистра, будет уделено вопросам, волнующим самих студентов, созданию поддерживающей среды, психологической поддержке.
Предложения комиссии генсовета «Единой России» также получили поддержку и в Министерстве труда и социальной защиты. Как заметила первый замглавы Минтруда Ольга Баталина, одной из главных мер соцподдержки молодых семей остается маткапитал. На сегодняшний день ведомство работает над расширением использования данной материальной меры поддержки.
«Вместе с „Единой Россией“ мы постоянно обсуждаем возможные дополнительные изменения, направленные на расширение возможностей использования маткапитала. Несколько законопроектов находятся на площадке Госдумы», — сообщила Ольга Баталина.
В завершение заседания Анна Кузнецова выступила с инициативой разработать каталог лучших практик по предоставлению соцподдержки молодым семьям, а также сформировать базу с предварительной оценкой эффективности.
Как информирует сайт ER.ru, предложения, озвученные в рамках заседания комиссии «Единой России», будут проработаны со специалистами.
«В Башкортостане и по стране в целом поддержка молодых семей, семей с детьми идет одной из первых в социальном блоке. Это и дополнительные выплаты, предоставление сертификатов в детские сады, если семья многодетная, то преимущество при зачислении в детский сад. Большую работу по поддержке семей ведут благотворительный фонд «Территория счастья», сообщество семей «МногодетОк», совет матерей «Материнское сердце». Они объединяют наши семьи, консультируют по различных вопросам, помогают им в жизненных ситуациях, проводят много мероприятий для всех желающих, тем самым культивируют семейные ценности не на материальной, а на духовной основе.
В партии «Единая Россия» в 2021 году блок семьи усилился за счет отраслевой комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, которая контролирует как реализацию народной программы, так и вносит новые предложения по развитию этого сектора. Это подтверждает слова президента нашей страны, что будущее России — это благополучная, крепкая семья с детьми», — сказала депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Эльвира Аиткулова.