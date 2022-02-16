Завтра в Советском и Калининском районах Уфы из-за ремонта труб отключат всю воду

На севере Уфы уже сегодня текут ручьи из-за аварии, без воды жители Калининского района будут сидеть и завтра. Но на этот раз жители домов по улице Петрозаводская, 8г и 8б, Сельская-Богородская, 11,11а,13 и 13 а, Байкальская 106 и 108 об этом оповещены. Известно и о том, что в дома № 12 по улице Мира, 12 в Орджоникидзевском районе.