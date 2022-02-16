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Завтра в Советском и Калининском районах Уфы из-за ремонта труб отключат всю воду

16 февраля 10:49
Фото: 1MI
О достаточно продолжительном отключении воды в двух районах города которое произойдет завтра сообщили в мэрии Уфы и в “Уфаводоканале”.

И многоквартирные дома и социальные учреждения в двух районах города завтра останутся без холодной и без горячей воды, в ряде домов проведение ремонтных работ лишь сбавят напор воды.

Работы “Уфаводоканала” запланированы на завтра и из-за них воду отключат для жителей Советского района с 10:30 утра до 4:30 утра следующего дня, а для жителей Калининского на период с 10 утра до полуночи того же дня.

В Советском районе без воды останутся дома:

  • по улице Айская, 20, 22, 22/1
  • по улице Бакалинская, 66, 66/1, 66/3, 66/4, 68/6, 66/2, 66/5, 68, 68/4, 33, 64/1, 64/2 64/, 64/4, 25, 23, 19, 21, 33/1,
  • по улице Караидельская, 54/1.

Давление воды из-за ремонтных работ снизят в домах, 68/2, 70, 70/1, 70/2 по улице Бакалинской; по улице Минигали Губайдуллина напор воды ослабнет в домах 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/4, 21/2, 21/3, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 19/3, 21, также ожидают снижения давления и в трубах жителей домов по улице Караидельская, 60, 62.

На севере Уфы уже сегодня текут ручьи из-за аварии, без воды жители Калининского района будут сидеть и завтра. Но на этот раз жители домов по улице Петрозаводская, 8г и 8б, Сельская-Богородская, 11,11а,13 и 13 а, Байкальская 106 и 108 об этом оповещены. Известно и о том, что в дома № 12 по улице Мира, 12 в Орджоникидзевском районе.

И в мэрии и в "Уфаводоканале" просят граждан заранее озаботиться наличием в их домах достаточного запаса воды.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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