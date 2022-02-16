Завтра в Советском и Калининском районах Уфы из-за ремонта труб отключат всю воду

И многоквартирные дома и социальные учреждения в двух районах города завтра останутся без холодной и без горячей воды, в ряде домов проведение ремонтных работ лишь сбавят напор воды.
Работы “Уфаводоканала” запланированы на завтра и из-за них воду отключат для жителей Советского района с 10:30 утра до 4:30 утра следующего дня, а для жителей Калининского на период с 10 утра до полуночи того же дня.
В Советском районе без воды останутся дома:
Давление воды из-за ремонтных работ снизят в домах, 68/2, 70, 70/1, 70/2 по улице Бакалинской; по улице Минигали Губайдуллина напор воды ослабнет в домах 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/4, 21/2, 21/3, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 19/3, 21, также ожидают снижения давления и в трубах жителей домов по улице Караидельская, 60, 62.
На севере Уфы уже сегодня текут ручьи из-за аварии, без воды жители Калининского района будут сидеть и завтра. Но на этот раз жители домов по улице Петрозаводская, 8г и 8б, Сельская-Богородская, 11,11а,13 и 13 а, Байкальская 106 и 108 об этом оповещены. Известно и о том, что в дома № 12 по улице Мира, 12 в Орджоникидзевском районе.
И в мэрии и в "Уфаводоканале" просят граждан заранее озаботиться наличием в их домах достаточного запаса воды.