mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Стерлитамака прокомментировали ситуацию с нападением бездомных собак на детей

16 февраля 06:12
Фото: 1MI
Чиновники сообщили, что местные жители подкармливают бродячих животных, от чего они все время возвращаются обратно. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Стерлитамака.

В мэрии Стерлитамака прокомментировали ситуацию с нападением собак на двух детей. Об этом сообщает телеканал UTV.

Стало известно, что жители двора по адресу Проспект Октября неоднократно обращались в службу по отлову собак, но все безуспешно. Как сообщили в мэрии, бродячих животных кто-то постоянно кормил, от чего они и находились во дворе. Также совсем рядом с многоквартирными домами находится частный сектор и можно предполагать, что жители отпускают своих питомцев на прогулку таким образом.

Что касается самой службы отлова - там сообщили что 5 и 14 февраля работники выезжали на место. Первый раз собак найти не удалось, а во второй раз во дворе был дети. По закону в присутствии детей нельзя ловить бродячих животных и компания просто не стала их ловить. Тем более, что собаки вели себя спокойно, как утверждает служба отлова.

Напомним, что речь идет о случае, где в Стерлитамаке в одном месте, но в разное время на двоих детей пытались напасть бродячие собаки. Первый раз, когда это случилось, рядом с девочкой оказалась мама и ей удалось спугнуть агрессивных животных. Во второй раз собаки пытались напасть на мальчика, но тот смог убежать. К счастью, дети не получили никаких травм.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48