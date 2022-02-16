Власти Стерлитамака прокомментировали ситуацию с нападением бездомных собак на детей

В мэрии Стерлитамака прокомментировали ситуацию с нападением собак на двух детей. Об этом сообщает телеканал UTV.
Стало известно, что жители двора по адресу Проспект Октября неоднократно обращались в службу по отлову собак, но все безуспешно. Как сообщили в мэрии, бродячих животных кто-то постоянно кормил, от чего они и находились во дворе. Также совсем рядом с многоквартирными домами находится частный сектор и можно предполагать, что жители отпускают своих питомцев на прогулку таким образом.
Что касается самой службы отлова - там сообщили что 5 и 14 февраля работники выезжали на место. Первый раз собак найти не удалось, а во второй раз во дворе был дети. По закону в присутствии детей нельзя ловить бродячих животных и компания просто не стала их ловить. Тем более, что собаки вели себя спокойно, как утверждает служба отлова.
Напомним, что речь идет о случае, где в Стерлитамаке в одном месте, но в разное время на двоих детей пытались напасть бродячие собаки. Первый раз, когда это случилось, рядом с девочкой оказалась мама и ей удалось спугнуть агрессивных животных. Во второй раз собаки пытались напасть на мальчика, но тот смог убежать. К счастью, дети не получили никаких травм.