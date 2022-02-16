Власти Стерлитамака прокомментировали ситуацию с нападением бездомных собак на детей

Что касается самой службы отлова - там сообщили что 5 и 14 февраля работники выезжали на место. Первый раз собак найти не удалось, а во второй раз во дворе был дети. По закону в присутствии детей нельзя ловить бродячих животных и компания просто не стала их ловить. Тем более, что собаки вели себя спокойно, как утверждает служба отлова.