В России могут ввести сбор для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр

Говоря о причинах, свыше 45 процентов родителей посетовали на то, что их дети постоянно находятся дома. Еще 41 процент участников опроса признались, что их чада стали хуже готовиться к школьным занятиям. На отсутствие живого общения со сверстниками, то есть вне Сети, пожаловались, в свою очередь, 39 процентов россиян.