mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В России могут ввести сбор для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр

16 февраля 17:13
Фото: pxhere.com
Специалисты Минцифры РФ активно занимаются сейчас доработкой бизнес-модели фонда поддержки отечественных разработчиков видеоигр, которые обеспечивают популяризацию русской истории и национальной культуры. Для иностранных платформ цифровой дистрибуции может быть введен сбор в пятипроцентной сумме от объема продаж в РФ.

Информационный портал RT пишет об этом со ссылкой на осведомленный источник газеты «Коммерсантъ» в российском Кабмине.

Сбор от общего объема продаж в России может быть введен для платформ таких видеоигр, как PlayStation Store, Xbox Games Store и Steamю

Конструктивные предложения по созданию нового фонда уже направлены на рассмотрение правительства.

Следует отметить, что свыше 60 процентов взрослых россиян поддерживают инициативу китайских властей по ограничению детей и подростков во времени, которое те тратят на видеоигры. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который провела недавно образовательная платформа GeekBrains.

Подавляющее большинство респондентов указали на значительное ухудшение качества жизни представителей несовершеннолетнего населения страны в период локдауна из-за пандемии коронавируса.

Говоря о причинах, свыше 45 процентов родителей посетовали на то, что их дети постоянно находятся дома. Еще 41 процент участников опроса признались, что их чада стали хуже готовиться к школьным занятиям. На отсутствие живого общения со сверстниками, то есть вне Сети, пожаловались, в свою очередь, 39 процентов россиян.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48