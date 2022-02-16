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Posted 16 февраля 2022, 17:13

Published 16 февраля 2022, 17:13

Modified 17 октября 2022, 22:17

Updated 17 октября 2022, 22:17

В России могут ввести сбор для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр

16 февраля 2022, 17:13
Специалисты Минцифры РФ активно занимаются сейчас доработкой бизнес-модели фонда поддержки отечественных разработчиков видеоигр, которые обеспечивают популяризацию русской истории и национальной культуры. Для иностранных платформ цифровой дистрибуции может быть введен сбор в пятипроцентной сумме от объема продаж в РФ.

Информационный портал RT пишет об этом со ссылкой на осведомленный источник газеты «Коммерсантъ» в российском Кабмине.

Сбор от общего объема продаж в России может быть введен для платформ таких видеоигр, как PlayStation Store, Xbox Games Store и Steamю

Конструктивные предложения по созданию нового фонда уже направлены на рассмотрение правительства.

Следует отметить, что свыше 60 процентов взрослых россиян поддерживают инициативу китайских властей по ограничению детей и подростков во времени, которое те тратят на видеоигры. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который провела недавно образовательная платформа GeekBrains.

Подавляющее большинство респондентов указали на значительное ухудшение качества жизни представителей несовершеннолетнего населения страны в период локдауна из-за пандемии коронавируса.

Говоря о причинах, свыше 45 процентов родителей посетовали на то, что их дети постоянно находятся дома. Еще 41 процент участников опроса признались, что их чада стали хуже готовиться к школьным занятиям. На отсутствие живого общения со сверстниками, то есть вне Сети, пожаловались, в свою очередь, 39 процентов россиян.

#Марина Колодкина#Политика#Новости
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