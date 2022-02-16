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В Минтруде подсчитали, сколько получают работающие пенсионеры

16 февраля 16:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Министерстве труда и социальной защиты РФ выяснили, что средний совокупный доход работающих российских пенсионеров составляет порядка 66 тысяч рублей в месяц.

По данным ведомства, доход официально трудоустроенных граждан пенсионного возраста складывается из пенсии в размере порядка 14 тыс. руб. и зарплаты, пишут «Народные новости».

При этом отмечается, что страховая пенсия для неработающих пенсионеров в нынешнем году в среднем составляет 19 тыс. рублей — с учетом индексации на 8,6% на фоне растущей инфляции.

Ранее партия «Справедливая Россия — За правду» выступила с инициативой назначить россиянам старше 70 лет дополнительную прибавку к пенсии. Согласно подготовленному законопроекту, на реализацию этого предложения понадобится примерно 54 млрд рублей.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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