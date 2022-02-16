В Минтруде подсчитали, сколько получают работающие пенсионеры

По данным ведомства, доход официально трудоустроенных граждан пенсионного возраста складывается из пенсии в размере порядка 14 тыс. руб. и зарплаты, пишут «Народные новости».
При этом отмечается, что страховая пенсия для неработающих пенсионеров в нынешнем году в среднем составляет 19 тыс. рублей — с учетом индексации на 8,6% на фоне растущей инфляции.
Ранее партия «Справедливая Россия — За правду» выступила с инициативой назначить россиянам старше 70 лет дополнительную прибавку к пенсии. Согласно подготовленному законопроекту, на реализацию этого предложения понадобится примерно 54 млрд рублей.