В Башкирии женщина поверила в любовь и отдала лже-моряку из Лондона 1,25 млн рублей

История начиналась красиво, переписка, общение по видеосвязи, полное любви и внимания, да еще и продолжительное по времени. К слову женщину почему-то не смутил тот факт, что ее избранник филигранно владеет русским языком и не имеет акцента. Любовь слепа. В скором времени “Остин Марк” засобирался к возлюбленной в Россию, но “неурядицы” разного рода посыпались как из рога изобилия. Чтобы покинуть судно в Дании ему нужно было оплатить причаливание судна, да еще и воображаемые счета британца оказались заблокированы, да и сам он был на мели. Влюбленное сердце дрогнуло и жертва предложила материальную помощь аферисту, которого уже успела полюбить.