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В Башкирии женщина поверила в любовь и отдала лже-моряку из Лондона 1,25 млн рублей

16 февраля 15:45
Фото: 1MI
О том как некто предприимчивый обвел влюбленную 48-летнюю жительницу Белебеевского района и выманил у нее круглую сумму рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии 16 февраля.

День всех влюбленных прошел, а любовные истории, да еще и с явным криминальным подтекстом никуда не делись. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали о том, как неустановленные лица прикрываясь личиной жителя Лондона Остина Марка, который якобы работает в Дании на корабле, тянули из доверчивой женщины деньги.

История начиналась красиво, переписка, общение по видеосвязи, полное любви и внимания, да еще и продолжительное по времени. К слову женщину почему-то не смутил тот факт, что ее избранник филигранно владеет русским языком и не имеет акцента. Любовь слепа. В скором времени “Остин Марк” засобирался к возлюбленной в Россию, но “неурядицы” разного рода посыпались как из рога изобилия. Чтобы покинуть судно в Дании ему нужно было оплатить причаливание судна, да еще и воображаемые счета британца оказались заблокированы, да и сам он был на мели. Влюбленное сердце дрогнуло и жертва предложила материальную помощь аферисту, которого уже успела полюбить.

Женщина стала исправно и методично высылать на счета любимого по 100, 150 и по 200 тысяч рублей. Затем потребовались деньги на отпуск за свой счет и женщина поспешила сделать перевод. Остин Марк уже было засобирался в Россию, но вот незадача, ей позвонили из “иностранной полиции” и сообщили, что в аэропорту милого задержали, а значит нужны деньги на адвоката. Но деньги к тому моменту у женщины подошли к концу, а вместе с тем стал недоступен и телефон “британского” Казановы.

Теперь искать “иностранца” будут российские полицейские, уже возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. в общей сложности “роман” обошелся женщине в 1,25 миллиона рублей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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