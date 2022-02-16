В Башкирии вступит в силу новый антикоррупционный закон

Суть его заключается в том, чтобы улучшить механизм экспертизы на коррупцию, а точнее, усовершенствовать проверку нормативных правовых актов. Также закон устанавливает обязанность госорганов направлять все нормативные документы на проверку в прокуратуру не менее чем за десять дней до их принятия. Это касается министерств республики, различных ведомств и госкомитетов.