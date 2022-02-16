В Башкирии вступит в силу новый антикоррупционный закон

На этой неделе в республике примут новый антикоррупционный закон, об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания региона.
Суть его заключается в том, чтобы улучшить механизм экспертизы на коррупцию, а точнее, усовершенствовать проверку нормативных правовых актов. Также закон устанавливает обязанность госорганов направлять все нормативные документы на проверку в прокуратуру не менее чем за десять дней до их принятия. Это касается министерств республики, различных ведомств и госкомитетов.
Как сообщил спикер парламента Башкирии Толкачев, принятый закон позволит исключить ситуации, когда разработчик может вносить изменения в документ еще на том моменте, когда он находится на проверке в прокуратуре. Грубо говоря, в то время, пока документ исследуют на наличие коррупции, его разработчик имеет право внести дополнительные изменения, которые могут остаться незамеченными.
Ранее в республике замначальник отдела полиции попался на взятке в размере 22 миллионов рублей. Известно, что он действовал с сообщником, который помогал отмывать деньги преступным образом. Сотрудники ФСБ задержали коррупционера при очередном эпизоде дачи взятки.