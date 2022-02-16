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В Башкирии в День Святого Валентина было зарегистрировано 16 браков

16 февраля 03:19
Фото: 1MI
Все дело в том, что этот день работало слишком мало ЗАГСов, так как праздник выпал именно на понедельник. Об этом сообщили в Государственном комитете республики по делам юстиции.

В Башкирии в день всех влюбленных было зарегистрировано всего шестнадцать браков. И это достаточно странно, учитывая то, что 12 февраля, двумя днями раньше, расписались 147 пар.

Как рассказали в Госкомюсте, это связано с тем, что День Святого Валентина выпал на понедельник, а именно в этот день недели большинство ЗАГСов не работали. Поэтому узаконить свои отношения можно было лишь в шестнадцати отделах республики.

Ранее сообщалось, что в республике 2 февраля свой брак зарегистрировали 100 пар. Дата также является "зеркальной".

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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