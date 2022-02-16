В Башкирии тоскуют по мэру, обсуждают транспорт и знают причину получения чужих ПЦР

Личные данные, диагнозы и домашние адреса пациентов Ишимбайской ЦРБ слили в интернет. Одиозный провластный блогер Аскар Энн 14 февраля залил видео, в котором были представлены «слитые» аудиозаписи звонков вызовов скорой помощи, как утверждает сам автор видео, на которых фельдшера-диспетчеры из профсоюза «Действие» хамят пациентам. Тут в двух словах не рассказать, нужно читать. Одно хорошо – после публикации Mkset блогер вырезал из видео персональные данные пациентов.
Сегодня прозвучал ответ минздрава на давно назревший вопрос о том, почему граждане получают чужие результаты ПЦР-тестов. Кто виноват?
Ратмир Мавлиев, который занимает пост врио мэра Уфы второй день уже сделал замечание чиновникам за плохое состояние дворов. Сегодня же он провел первое оперативное совещание в мэрии.а пока уфа теряется в догадках чего ждать дальше от кадровых перестановок, в Нефтекамске Мавлиева проводили забавным и даже трогательным роликом.
Сегодня в Уфе прошел круглый стол по проблемам транспорта. За круглым столом во мнениях сошлись транспортный эксперт Олег Арефьев и глава транспортного управления Уфы Олег Хмарин. Арефьев заявил, что для того, чтобы понять реальный транспортный спрос нужны социологические исследования. Хмарин с ним согласился и сказал, что уже в этом году их проведут. Следом Арефьев высказался и о отношениях властей с частными перевозчиками.
Сразу две новости про горсовет. Горсовет Уфы одобрил создание единой управляющей компании «Моя Уфа», она уже учреждена администрацией города и будет контролироваться властями. Вице-мэр Чистяков заявил, что все деньги, которые будут поступать от жителей, пойдут на содержание и обслуживание многоквартирных домов и их придомовых территорий. А еще сегодня в горсовете озвучили сроки подачи документов на участие в конкурсе на должность мэра.
Уфимская школа № 69 снова в центре скандала. В прошлый раз родители жаловались на учителя, которая скрыла диагноз коронавирус от родителей детей, которые впоследствии начали активно заболевать. и если тот вопрос еще можно было назвать спорным с моральной точки зрения, но на этот раз в проблеме не усомнишься – в тарелках у детей оказались тараканы и их личинки. Теперь дети отказываются от горячего питания.