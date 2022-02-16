В Башкирии тоскуют по мэру, обсуждают транспорт и знают причину получения чужих ПЦР

Уфимская школа № 69 снова в центре скандала. В прошлый раз родители жаловались на учителя, которая скрыла диагноз коронавирус от родителей детей, которые впоследствии начали активно заболевать. и если тот вопрос еще можно было назвать спорным с моральной точки зрения, но на этот раз в проблеме не усомнишься – в тарелках у детей оказались тараканы и их личинки. Теперь дети отказываются от горячего питания.