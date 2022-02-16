У 60 тысяч жителей Башкирии осталось две недели, чтобы оформить землю в собственность

Сразу уточним о каких «временных» участках земли идет речь. К ним относятся те участки, которые ставились на кадастровый учет с марта 2008 года до января 2017 без зарегистрированных прав на него. Так вот, уже с 1 марта текущего года все участки подпадающие под данный критерий будут сняты с учета в Едином государственном реестре недвижимости, то есть их владельцы лишатся прав на них.
Если владельцы не успеют принять мер до указанной даты их участки из «временных» превратятся в «архивные» и для того, чтобы признать свое право собственности его хозяину понадобится заново пройти процедуру образования участка земли. Что касается того какие меры они могут принять — им нужно обратиться в МФЦ с заявлением о госрегистрации права с необходимыми документами, также сделать это можно и через личный кабинет на сайте Росреестра.