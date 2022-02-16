У 60 тысяч жителей Башкирии осталось две недели, чтобы оформить землю в собственность

Если владельцы не успеют принять мер до указанной даты их участки из «временных» превратятся в «архивные» и для того, чтобы признать свое право собственности его хозяину понадобится заново пройти процедуру образования участка земли. Что касается того какие меры они могут принять — им нужно обратиться в МФЦ с заявлением о госрегистрации права с необходимыми документами, также сделать это можно и через личный кабинет на сайте Росреестра.