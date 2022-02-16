Топ-6 ошибок при самостоятельной продаже жилья

- До сих пор немалая часть покупателей и продавцов жилья старается проводить сделки самостоятельно. В случае, если происходит простая сделка – скажем, покупатель берет квартиру у застройщика без продажи другого объекта, – то все может сложиться успешно. Но большинство сделок является все же альтернативными: один и тот же человек выступает покупателем одной жилплощади и продавцом другой. И вот тут нужен тот самый «дирижер», который скоординирует сразу оба этих процесса. Конечно самый простой и лёгкий способ продать свою старую квартиру и приобрести новую – это воспользоваться услугой Trade-in. Наша задача продать ваш объект в максимально короткий срок и по максимально выгодной цене. Например, самая короткая сделка по продаже старой квартиры в нашей практике заняла всего 5 дней, и на сегодняшний день этот клиент уже отметил новоселье в клубном доме «Соты».