Топ-6 ошибок при самостоятельной продаже жилья

Какие ошибки способны затянуть продажу вполне ликвидной квартиры на долгие-долгие годы? Как обеспечить себе много проблем, пытаясь сэкономить? Об этом и других ошибках, которые совершают продавцы жилья, нам рассказала менеджер отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест» Аида Галяутдинова.
1. Завышенная цена
- Один из главных факторов, который влияет на скорость продажи, - адекватная рынку цена. Многие собственники часто завышают стоимость квартир, что затрудняет продажу. Самым простым способом оценить рыночную стоимость квартиры, будет посмотреть на сайтах агрегаторах варианты предложений в вашем районе и выбрать средний диапазон или обратиться к профессиональному оценщику.
Также Аида отметила, что необходимо заранее продумать на какие уступки вы можете пойти при продаже квартиры.
2. Недостаток информации об объекте
Давая объявление о продаже квартиры, некоторые продавцы публикуют минимум информации: например, только район, количество комнат и контактный номер телефона. Дав подобное объявление, не удивляйтесь отсутствию звонков: лаконичность не вызывают доверия у потенциальных покупателей, они просто игнорируют такие объявления.
- Знакомство с вашей квартирой начинается с объявления, поэтому оно должно быть правильно составлено и содержать всю важную информацию: планировочное решение, фотографии, площадь, этаж, количество комнат и размеры каждой из них, наличие балкона или лоджии. Опишите преимущества района и расскажите об инфраструктуре, главное не переборщите и будьте объективными. Не менее важно разместить объявление на максимальном количестве площадок по подбору недвижимости.
3. Отсутствие фотографий квартиры
- Не менее распространённой ошибкой, которая ведёт к долгой продаже, является отсутствие фотографий в объявлении или размещение некачественных фото. Чтобы показать все достоинства вашей квартиры, делайте фото в дневное время, когда много света и подберите наиболее выигрышные ракурсы. Если у вас из окна открывается красивый вид, например, на парк или какую-нибудь достопримечательность, то его тоже необходимо запечатлеть. Это будет дополнительным преимуществом при продаже.
4. Нетоварный вид жилья
Бывает и так, что цена квартиры вполне адекватна, потенциальных покупателей, желающих посмотреть ее воочию предостаточно, но купить никто не хочет?
- Уберите личные вещи, проведите генеральную уборку, при необходимости сделайте косметический ремонт, например, обновите обои, в идеале на светлые, так как они зрительно расширяют пространство. Всё это поможет сделать вашу квартиру уютнее и создать позитивное впечатление у покупателя.
По словам менеджера отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест», вкладываться в какой-то особо затратный ремонт перед продажей не имеет смысла, достаточно устранить явные недостатки, чтобы не завышать цену объекта, ведь большинство покупателей все равно будут переделывать новое жилье «под себя».
Также Аида Галяутдинова, отметила, что нелишним будет обратить внимание и на «путь клиента». Грязный и тёмный подъезд может перебить даже самое положительное впечатление от квартиры.
5. Неузаконенная перепланировка
-Хотя квартира с оригинальной планировкой может выглядеть особенно привлекательно и повышать спрос покупателей, далеко не все из них согласятся ее приобрести. Любые строительные изменения (пристройки, снесение стен) на объекте должны быть узаконены. Отсутствие оформленных документов может добавить проблем будущему владельцу. Например, банки могут отказать в ипотеке на квартиру с неузаконенной планировкой.
6. Отсутствие необходимых документов
- Необходимо собрать все доступные документы: старые можно в копиях, текущие - в оригиналах. На руках обязательно должны быть свидетельство о праве собственности и документ-основание права собственности (договор передачи, договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство), нотариально удостоверенное согласие супруга на продажу, если квартира приобреталась по возмездной сделке в браке, выписка из домовой книги (перед сделкой ее придется обновить, так как срок действия документа - месяц). Если в качестве потенциальных покупателей рассматриваются те кто планирует воспользоваться ипотекой, то лучше заранее подготовить кадастровый и технический паспорта квартиры, справки из ПНД и НД (их могут потребовать и обычные, не ипотечные покупатели). Могут потребоваться и иные документы, в зависимости от конкретной ситуации.
Отсутствие даже одного необходимого документа или неправильное его оформление, может привести к срыву сделки, поэтому важно подготовить необходимые документы заранее.
Выгодная альтернатива самостоятельной продажи - услуга Trade-in от ГК «Первый Трест»
- До сих пор немалая часть покупателей и продавцов жилья старается проводить сделки самостоятельно. В случае, если происходит простая сделка – скажем, покупатель берет квартиру у застройщика без продажи другого объекта, – то все может сложиться успешно. Но большинство сделок является все же альтернативными: один и тот же человек выступает покупателем одной жилплощади и продавцом другой. И вот тут нужен тот самый «дирижер», который скоординирует сразу оба этих процесса. Конечно самый простой и лёгкий способ продать свою старую квартиру и приобрести новую – это воспользоваться услугой Trade-in. Наша задача продать ваш объект в максимально короткий срок и по максимально выгодной цене. Например, самая короткая сделка по продаже старой квартиры в нашей практике заняла всего 5 дней, и на сегодняшний день этот клиент уже отметил новоселье в клубном доме «Соты».
ГК «Первый Трест» принимает на реализацию комнаты, квартиры, в том числе хрущёвки и квартиры с обременением, и загородные дома в радиусе 30 км от города. Кроме того, наши специалисты могут помочь с оформлением необходимого пакета документов при продаже квартиры, одним из собственников которой является несовершеннолетний или если ваша квартира находится в ипотеке. Выбрать новую квартиру от застройщика вы можете, как в строящемся, так и в уже сданном доме.
Неоспоримыми преимуществами услуги Trade-in от ГК «Первый Трест» являются
Продажа квартиры в максимально короткий срок.
Все расходы на рекламу объекта ГК «Первый Трест» берет на себя.
Продажа квартиры осуществляется по рыночной стоимости, без дисконта.
Отдел продаж ГК «Первый Трест» оказывает полное финансовое и юридическое сопровождение сделок по продаже старой и покупке новой квартиры.
Экономия времени, продажа вторичной недвижимости и покупка квартиры в ГК «Первый Трест» совершаются в один день.
Помощь ипотечного брокера ГК «Первый Трест» по подбору оптимальных условий ипотечной программы.
Регистрация сделок по покупке – продаже квартиры через МФЦ в офисах продаж ГК «Первый Трест», в том числе с помощью ЭЦП, совершенно бесплатно2.
Бронь понравившейся квартиры на 28 дней с фиксацией стоимости.
Дополнительная скидка 2% на новую квартиру3. Такая выгода даёт вам возможность, либо снизить стоимость доплаты за новую квартиру, либо взять новую квартиру большей площадью, чем планировали изначально.
Если вы хотите воспользоваться услугой Trade-in обращайтесь в офисы продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия, 15 к. 1. или по телефону: 8 (347) 222-0-111.
1 Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры от застройщика в жилых комплексах ГК «Первый Трест».
2 Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры от застройщика в жилых комплексах ГК «Первый Трест».