Суд приговорил полицейских из Башкирии к условным срокам за выбивание показаний

В итоге Стерлитамакский суд приговорил обоих мужчин к условному лишению свободы. Одного из них приговорили к трем годам условно и такому же испытательному сроку, а второго осудили на 6 лет условно и дали испытательный срок на 5 лет. Второму также запретили занимать должности в органах правопорядка на два года. Также сообщается, что суд взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Важно, что прокуратура сочла такое наказание слишком мягким. Надзорный орган будет в апелляционном порядке обжаловать данный приговор.