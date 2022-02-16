Суд приговорил полицейских из Башкирии к условным срокам за выбивание показаний

В городе Стерлитамак суд огласил приговор двум оперативникам местного управления полиции, которые обвинялись в превышении должностных полномочий и в мошенничестве.
Расследуя кражу мобильного телефона у горожанки в феврале 2020 года один из подсудимых вышел на человека, который пользовался этим смартфоном. Но признаваться в совершении преступления мужчина не спешил, за что и получил от правоохранителя удары руками и ногами, которые пришлись по голове и по туловищу
Еще один эпизод произошел в январе 2021 года. Оба оперативника прознали, что жительница Стерлитамака пользуется украденным телефоном, женщину они убедили в том, что ей за это грозит уголовная ответственность и великодушно предложили способ избежать его всего за 40 тысяч. Женщина отдала им указанную сумму, которой полицейские распорядились так, как посчитали нужным.
В итоге Стерлитамакский суд приговорил обоих мужчин к условному лишению свободы. Одного из них приговорили к трем годам условно и такому же испытательному сроку, а второго осудили на 6 лет условно и дали испытательный срок на 5 лет. Второму также запретили занимать должности в органах правопорядка на два года. Также сообщается, что суд взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Важно, что прокуратура сочла такое наказание слишком мягким. Надзорный орган будет в апелляционном порядке обжаловать данный приговор.