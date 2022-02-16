mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Серебряный призер Ванкувера верит в победу россиян в командном спринте

16 февраля 07:30
Фото: pxhere.com
Напомним, в активе наших лыжников уже семь медалей, из которых три - золотые.

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "Чемпионат", Александр Панжинский считает, что отечественные спортсмены должны финишировать с большим преимуществом, поскольку их состав значительно сильнее, чем у конкурентов. Победу в скиатлоне одержал Александр Большунов. Кроме того, свои эстафетные гонки выиграли и мужская, и женская команды. Тот же Большунов взял серебро в раздельной гонке на 15 километров. Денис Спицов финишировал в скиатлоне вслед за нашим лидером, а Наталья Непряева отметилась серебряной наградой в аналогичной дисциплине у женщин. Бронзу в спринте свободным стилем принес Александр Терентьев.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48