Серебряный призер Ванкувера верит в победу россиян в командном спринте

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "Чемпионат", Александр Панжинский считает, что отечественные спортсмены должны финишировать с большим преимуществом, поскольку их состав значительно сильнее, чем у конкурентов. Победу в скиатлоне одержал Александр Большунов. Кроме того, свои эстафетные гонки выиграли и мужская, и женская команды. Тот же Большунов взял серебро в раздельной гонке на 15 километров. Денис Спицов финишировал в скиатлоне вслед за нашим лидером, а Наталья Непряева отметилась серебряной наградой в аналогичной дисциплине у женщин. Бронзу в спринте свободным стилем принес Александр Терентьев.